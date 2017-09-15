Лолита представит новые песни на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

В ближайшем выпуске программы «Квартирник НТВ у Маргулиса» гостьей студии станет Лолита. Всегда разная певица — яркая, артистичная, привлекающая всеобщее внимание — впервые появится на телеэкранах в неожиданном образе. Ее квартирник получился лиричным и
по-домашнему теплым.
Евгений Маргулис, музыкант, ведущий: «Лолита Милявская — совершенно восхитительная девушка. На моих глазах произошло ее становление как артистки и певицы. Те, кто читает прессу и смотрит телевизор, считают Лолиту эпатажной оторвой, но на самом деле она очень трогательная и ранимая натура. Я полтора года планировал затащить ее в нашу студию, но, когда это мне наконец удалось, я столкнулся с недовольством и непониманием. Звукорежиссеры, устанавливавшие оборудование перед съемкой, были настроены очень скептически. Однако после записи они восхищенно целовали Лолке руки, потому что их проняло: они поняли, какая она большая артистка!»
Лолита исполнит не только известные хиты, но и новые композиции, совершенно непохожие на ее привычный репертуар. Оказывается, Лолита никому не показывала свой новый музыкальный материал, так что зрители НТВ первыми услышат рок-баллады и пронзительные авторские песни.
Лолита Милявская, певица: «Для любого музыканта побывать в гостях „Квартирника НТВ у Маргулиса“ — это большая честь. Лично для меня — это огромное профессиональное счастье. Эту программу смотрит высокоинтеллектуальный зритель, который верит Маргулису: если он позвал, значит, это стоит того. Благодаря Маргулису и его замечательной жене Ане, которая тоже меня уговаривала принять участие, концерт состоялся, и многомиллионная аудитория телеканала НТВ сможет узнать артистку Милявскую с неожиданной стороны».
Этой осенью в самом неформальном музыкальном шоу «Квартирник НТВ у Маргулиса» зрители увидят множество неповторимых акустических концертов и узнают новые грани таланта известных музыкантов. Смотрите новый выпуск в субботу, 16 сентября, в 23:45 на НТВ и НТВ.Ru.
Лолита исполнит не только известные хиты, но и новые композиции, совершенно непохожие на ее привычный репертуар. Оказывается, Лолита никому не показывала свой новый музыкальный материал, так что зрители НТВ первыми услышат рок-баллады и пронзительные авторские песни.
Лолита Милявская, певица: «Для любого музыканта побывать в гостях „Квартирника НТВ у Маргулиса“ — это большая честь. Лично для меня — это огромное профессиональное счастье. Эту программу смотрит высокоинтеллектуальный зритель, который верит Маргулису: если он позвал, значит, это стоит того. Благодаря Маргулису и его замечательной жене Ане, которая тоже меня уговаривала принять участие, концерт состоялся, и многомиллионная аудитория телеканала НТВ сможет узнать артистку Милявскую с неожиданной стороны».
Этой осенью в самом неформальном музыкальном шоу «Квартирник НТВ у Маргулиса» зрители увидят множество неповторимых акустических концертов и узнают новые грани таланта известных музыкантов. Смотрите новый выпуск в субботу, 16 сентября, в 23:45 на НТВ и НТВ.Ru.
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