Ущерб от волны лжеминирований оценили в миллиард рублей

Предварительный ущерб от волны анонимных телефонных звонков о минированиях составил 1 миллиард рублей.
Такую сумму озвучил в интервью РИА Новости зампред оборонного комитета Госдумы.
Юрий Швыткин, зампред оборонного комитета Госдумы: «Сегодня у общественности бытует мнение, что это учения. Точно вам могу сказать, что это не учения, потому что своей целью преступники ставят дестабилизацию ситуации в целом в стране. Когда предприятия останавливают работу, это влечет за собой убытки. По данным, которые у меня есть, ущерб, нанесенный экономике страны, предварительно оценивается в 1 млрд рублей».
На этой неделе в крупных российских городах была зафиксирована целая серия звонков о минировании различных административных и торговых зданий. Анонимы сообщают о подозрительных предметах в торговых центрах, гостиницах, кафе, ресторанах, кинотеатрах, клубах, мэриях, на рынках, в университетах, общежитиях, школах и вокзалах.
Накануне была нарушена работа восьми школ в Москве, в столице были эвакуированы 50 тысяч человек. Санкт-Петербург также накрыла волна анонимных сообщений. В Северной столице были эвакуированы более 10 торговых центров и несколько жилых домов. По данным СМИ, в деле о массовых звонках о минировании в России есть первые подозреваемые.
Юрий Швыткин, зампред оборонного комитета Госдумы: «Сегодня у общественности бытует мнение, что это учения. Точно вам могу сказать, что это не учения, потому что своей целью преступники ставят дестабилизацию ситуации в целом в стране. Когда предприятия останавливают работу, это влечет за собой убытки. По данным, которые у меня есть, ущерб, нанесенный экономике страны, предварительно оценивается в 1 млрд рублей».
На этой неделе в крупных российских городах была зафиксирована целая серия звонков о минировании различных административных и торговых зданий. Анонимы сообщают о подозрительных предметах в торговых центрах, гостиницах, кафе, ресторанах, кинотеатрах, клубах, мэриях, на рынках, в университетах, общежитиях, школах и вокзалах.
Накануне была нарушена работа восьми школ в Москве, в столице были эвакуированы 50 тысяч человек. Санкт-Петербург также накрыла волна анонимных сообщений. В Северной столице были эвакуированы более 10 торговых центров и несколько жилых домов. По данным СМИ, в деле о массовых звонках о минировании в России есть первые подозреваемые.
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