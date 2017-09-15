Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
Онлайн на сайте
Cassini падает на Сатурн
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.09, 14:51

    Ущерб от волны лжеминирований оценили в миллиард рублей

    1 комментарий

    Ущерб от волны лжеминирований оценили в миллиард рублей

    Ущерб от волны лжеминирований оценили в миллиард рублей

    Предварительный ущерб от волны анонимных телефонных звонков о минированиях составил 1 миллиард рублей.

    Такую сумму озвучил в интервью РИА Новости зампред оборонного комитета Госдумы.

    Юрий Швыткин, зампред оборонного комитета Госдумы: «Сегодня у общественности бытует мнение, что это учения. Точно вам могу сказать, что это не учения, потому что своей целью преступники ставят дестабилизацию ситуации в целом в стране. Когда предприятия останавливают работу, это влечет за собой убытки. По данным, которые у меня есть, ущерб, нанесенный экономике страны, предварительно оценивается в 1 млрд рублей».

    На этой неделе в крупных российских городах была зафиксирована целая серия звонков о минировании различных административных и торговых зданий. Анонимы сообщают о подозрительных предметах в торговых центрах, гостиницах, кафе, ресторанах, кинотеатрах, клубах, мэриях, на рынках, в университетах, общежитиях, школах и вокзалах.

    Накануне была нарушена работа восьми школ в Москве, в столице были эвакуированы 50 тысяч человек. Санкт-Петербург также накрыла волна анонимных сообщений. В Северной столице были эвакуированы более 10 торговых центров и несколько жилых домов. По данным СМИ, в деле о массовых звонках о минировании в России есть первые подозреваемые.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru