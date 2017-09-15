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  • 15.09, 16:22
    Жительница Электростали получила три года за издевательства над родными детьми. дети и подростки, жестокость, издевательства, Московская область, насилие над детьми, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖительница Электростали получила три года за издевательства над родными детьми

    Жительница Электростали получила три года за издевательства над родными детьми

    1 комментарий
    Жительница Электростали получила три года за издевательства над родными детьми

    Жительница Электростали получила три года за издевательства над родными детьми

    Жительница Электростали получила три года за издевательства над родными детьми

      В Электростали сегодня вынесли приговор матери, которая на протяжении долгого времени истязала свою 11-летнюю дочь и 9-летнего сына.

      Несмотря на все заверения и мольбы Алёны Кривенко исправиться, суд вынес обвинительный приговор и назначил ей три года лишения свободы.

      Как доказали следователи, Кривенко жестоко наказывала своих детей за малейшую провинность.

      11-летняя девочка, которая, как говорят соседи, была вынуждена вести все хозяйство и заботиться о младшем брате. Однажды девочка порвала брюки, мать избила ее за это. Если дети, например, отказывались ложиться спать или громко смеялись во время игры, Кривенко ставила их босыми ногами на гречневую крупу.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.

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