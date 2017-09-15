Частный детектив пообещал раскрыть тайну исчезновения аутиста в горах Башкирии

В Башкирии получила продолжение история исчезновения Вадима Классена. Страдающий аутизмом турист пропал в горах два года назад, отстав от группы, но родственники до сих пор уверены, что он жив.

Раскрыть запутанное дело о загадочном исчезновении 30-летнего Вадима Классена рассчитывает частный детектив. На след туриста пытались выйти полицейские и спасатели, но безрезультатно. Дело закрыли, но частный детектив уверен: Вадим все еще жив, и есть несколько зацепок, указывающих на это.



Версия первая — побег. Вадим действительно зачем-то взял с собой, помимо российского, еще и заграничный паспорт. Отец Вадима полагает, что сын мог покинуть пределы России, и на это у него были причины. Вадим жил с матерью, с которой у него в последнее время были очень натянутые отношения. За несколько дней до рокового похода он якобы звонил своей сестре в Германию и умолял забрать его.



Версия вторая — монастырь. Вадим уже сбегал туда однажды. Вел жизнь аскета несколько недель, а потом вернулся к родным. Спустя год после его исчезновения кто-то заходил на страничку Вадима в соцсети. Пароль, уверяет его отец, знал только хозяин профиля.



Действия и логика Вадима всегда были нестандартными. Это свойственно людям с диагнозом «аутизм». Притом Вадим отличался высокой эрудицией, занимался музыкой и пауэрлифтингом, интересовался спортивным ориентированием и способами выживания в экстремальных условиях. Походы были его любимым хобби.



В последний раз он в составе группы отправился на Инзерские Зубчатки — природную достопримечательность Башкирии. Маршрут не из легких: тайга, массивные скалы, болотистые овраги. По словам товарищей, Классен в какой-то момент отстал от компании — мол, натер ноги. Остальные туристы приняли странное решение не ждать его. До сих пор не все участники того похода прошли проверку на детекторе лжи, и частный детектив намерен еще раз побеседовать с каждым.



Версия третья, в которую пока отказываются верить родственники, — несчастный случай. Спасатели прочесали площадь в 170 квадратных километров и нашли только кроссовки пропавшего туриста. Больше никаких вещей.



Частный детектив намекнул, что у него есть еще несколько версий, но оглашать их он не намерен, чтобы не помешать собственному расследованию.



Подробности — в сюжете программы «ЧП».