Улицы разбитых фонарей — 16
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей — 16 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.09, 17:52
    Частный детектив пообещал раскрыть тайну исчезновения аутиста в горах Башкирии. Башкирия, поисковые операции, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧастный детектив пообещал раскрыть тайну исчезновения аутиста в горах Башкирии

    Частный детектив пообещал раскрыть тайну исчезновения аутиста в горах Башкирии

    комментировать
    Частный детектив пообещал раскрыть тайну исчезновения аутиста в горах Башкирии

    Частный детектив пообещал раскрыть тайну исчезновения аутиста в горах Башкирии

    Частный детектив пообещал раскрыть тайну исчезновения аутиста в горах Башкирии

      В Башкирии получила продолжение история исчезновения Вадима Классена. Страдающий аутизмом турист пропал в горах два года назад, отстав от группы, но родственники до сих пор уверены, что он жив.

      Раскрыть запутанное дело о загадочном исчезновении 30-летнего Вадима Классена рассчитывает частный детектив. На след туриста пытались выйти полицейские и спасатели, но безрезультатно. Дело закрыли, но частный детектив уверен: Вадим все еще жив, и есть несколько зацепок, указывающих на это.

      Версия первая — побег. Вадим действительно зачем-то взял с собой, помимо российского, еще и заграничный паспорт. Отец Вадима полагает, что сын мог покинуть пределы России, и на это у него были причины. Вадим жил с матерью, с которой у него в последнее время были очень натянутые отношения. За несколько дней до рокового похода он якобы звонил своей сестре в Германию и умолял забрать его.

      Версия вторая — монастырь. Вадим уже сбегал туда однажды. Вел жизнь аскета несколько недель, а потом вернулся к родным. Спустя год после его исчезновения кто-то заходил на страничку Вадима в соцсети. Пароль, уверяет его отец, знал только хозяин профиля.

      Действия и логика Вадима всегда были нестандартными. Это свойственно людям с диагнозом «аутизм». Притом Вадим отличался высокой эрудицией, занимался музыкой и пауэрлифтингом, интересовался спортивным ориентированием и способами выживания в экстремальных условиях. Походы были его любимым хобби.

      В последний раз он в составе группы отправился на Инзерские Зубчатки — природную достопримечательность Башкирии. Маршрут не из легких: тайга, массивные скалы, болотистые овраги. По словам товарищей, Классен в какой-то момент отстал от компании — мол, натер ноги. Остальные туристы приняли странное решение не ждать его. До сих пор не все участники того похода прошли проверку на детекторе лжи, и частный детектив намерен еще раз побеседовать с каждым.

      Версия третья, в которую пока отказываются верить родственники, — несчастный случай. Спасатели прочесали площадь в 170 квадратных километров и нашли только кроссовки пропавшего туриста. Больше никаких вещей.

      Частный детектив намекнул, что у него есть еще несколько версий, но оглашать их он не намерен, чтобы не помешать собственному расследованию.

      Подробности — в сюжете программы «ЧП».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru