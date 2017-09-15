ЦБ снизил ключевую ставку до 8,5%

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,5% — до 8,5% годовых. Это решение в ЦБ объяснили тем, что инфляция находится вблизи 4%, а экономика продолжает расти.
Как отмечает регулятор, снижение инфляционных ожиданий возобновилось на фоне благоприятной динамики цен на ряд товаров и услуг. С учетом положительной динамики II квартала прогноз прироста ВВП по итогам 2017 года повышен до 1,7–2,2%.
Вместе с тем, по данным ЦБ, среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз.
ЦБ РФ: «Краткосрочные факторы, связанные с продовольственным рынком, могут привести к временному отклонению инфляции как вверх, так и вниз от 4%, но оно не будет иметь устойчивый характер».
Поэтому для поддержания инфляции вблизи 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики. В ЦБ также не исключили, что до конца года ставка может быть снижена еще раз.
ЦБ РФ: «На горизонте ближайших двух кварталов Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки. Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет исходить из оценки рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции от цели, а также динамики потребительских цен и экономической активности относительно прогноза».
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 27 октября.
Вместе с тем, по данным ЦБ, среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз.
ЦБ РФ: «Краткосрочные факторы, связанные с продовольственным рынком, могут привести к временному отклонению инфляции как вверх, так и вниз от 4%, но оно не будет иметь устойчивый характер».
Поэтому для поддержания инфляции вблизи 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики. В ЦБ также не исключили, что до конца года ставка может быть снижена еще раз.
ЦБ РФ: «На горизонте ближайших двух кварталов Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки. Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет исходить из оценки рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции от цели, а также динамики потребительских цен и экономической активности относительно прогноза».
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 27 октября.
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