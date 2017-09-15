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  • 15.09, 13:20

    Порошенко собирает «клуб друзей по деоккупации Крыма»

    6 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Михаил Палинчак
    Порошенко собирает «клуб друзей по деоккупации Крыма»

    Порошенко собирает «клуб друзей по деоккупации Крыма»

    Порошенко собирает «клуб друзей по деоккупации Крыма»
  • Фото: РИА Новости, Михаил Палинчак

    • Президент Пётр Порошенко планирует собрать международную группу единомышленников по возвращению полуострова.

    Эту инициативу украинский лидер намерен обсудить на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает сайт Dni.Ru.

    Пётр Порошенко, президент Украины: «Во время Генассамблеи ООН обсудим идею создания международного круга друзей деоккупации Крыма для координации совместных шагов и действий».

    Идею о клубе прокомментировал вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский. По словам Полонского, инициатива Порошенко — изначально провальная, сообщает РИА Новости.

    Дмитрий Полонский, вице-премьер правительства Крыма: «Все эти инициативы ущербны изначально и ни к чему не приведут. Это факт. С большим успехом и большей пользой для своей страны Порошенко мог бы инициировать создание „международного клуба анонимных алкоголиков“, чтобы трезвее смотреть на реальную ситуацию, в том числе международную обстановку».

    Ранее Порошенко в традиционном обращении к парламенту признал, что «отбить полуостров силой не получится», а сам он в состав Украины вряд ли вернется. Поэтому нужно сделать Крым для России непосильной ношей, или, если процитировать украинского президента точнее, «сделать так, чтобы ей запекло». Порошенко предложил обратиться ко всем возможным инструментам международного права: санкциям, арбитражам, мониторинговым механизмам.

    По результатам референдума в 2014 году Крым стал частью территории РФ. Украина до сих пор считает этот регион своим, хотя в Кремле не раз заявляли, что этот вопрос закрыт окончательно.

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