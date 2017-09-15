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  • 15.09, 13:21

    Министр обороны ФРГ объяснила панику вокруг учений «подорванным доверием к Москве»

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    Министр обороны ФРГ объяснила панику вокруг учений «подорванным доверием к Москве»

    Министр обороны ФРГ объяснила панику вокруг учений «подорванным доверием к Москве»

    Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что понимает причины беспокойства восточноевропейских стран по поводу российско-белорусских маневров «Запад-2017».

    В интервью газете Bild Урсула фон дер Ляйен сообщила, что действия России в отношении Украины «очень сильно подорвали доверие» к Москве и страны Восточной Европы «вынуждены теперь переживать такое массивное скопление войск у своих границ».

    Глава Минобороны ФРГ также подтвердила, что страны НАТО обеспокоены возможным несоответствием численности участвующих в учениях войск официальным данным.

    Урсула фон дер Ляйен, министр обороны ФРГ: «Точное число знают лишь в Москве и Минске».

    При этом она подчеркнула, что НАТО реагирует на эти учения «рассудительно, с холодной головой, но также с бдительностью».

    Министр обороны Польши Антони Мачеревич в свою очередь заявил, что приглашение на учения наблюдателей из нескольких стран не уменьшает опасений.

    Антони Мачеревич, министр обороны Польши: «Не только Польша видит в них или в этом всем, что происходит на нашем восточном фланге, веские причины для беспокойства».

    Мачеревич также заявил, что «количество тренирующихся войск намного превышает 100 тысяч». В Минобороны РФ ранее эти цифры назвали «взятыми с потолка».

    смотретьУчения России и Белоруссии вызвали панику на Западе
    Учения России и Белоруссии вызвали панику на Западе
    Российско-белорусские учения «Запад-2017» начались 14 сентября. По легенде, войска отбивают атаку террористов сразу из трех государств — Вейшнории, Лубении и Вейсбарии. Страны НАТО в связи с этим перебросили в Прибалтику дополнительную технику и усилили патрулирование границ, заявив, что Москва готовит вторжение в Латвию и Эстонию.

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