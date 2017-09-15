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  • 15.09, 10:19

    Лавров и Тиллерсон обсудили функционирование зон деэскалации в Сирии

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    Лавров и Тиллерсон обсудили функционирование зон деэскалации в Сирии

    Лавров и Тиллерсон обсудили функционирование зон деэскалации в Сирии

    Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон обсудили перспективы взаимодействия двух стран по зонам деэскалации в Сирии.

    Как сообщили в МИД РФ, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

    МИД РФ: «Главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия по разрешению сирийского конфликта с акцентом на устойчивое функционирование зон деэскалации».

    Работа зон деэскалации в Сирии — одна из главных тем очередного раунда переговоров, завершающегося в Астане.

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