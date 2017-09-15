Лавров и Тиллерсон обсудили функционирование зон деэскалации в Сирии

Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон обсудили перспективы взаимодействия двух стран по зонам деэскалации в Сирии.

Как сообщили в МИД РФ, разговор состоялся по инициативе американской стороны.



МИД РФ: «Главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия по разрешению сирийского конфликта с акцентом на устойчивое функционирование зон деэскалации».



Работа зон деэскалации в Сирии — одна из главных тем очередного раунда переговоров, завершающегося в Астане.