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  • 15.09, 10:19

    Школьник ограбил женщину на севере Москвы

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    Школьник ограбил женщину на севере Москвы

    Школьник ограбил женщину на севере Москвы

    Полиция задержала подростка, который ограбил женщину в столичном районе Коптево.

    В полицию обратилась женщина 1971 года рождения. Она рассказала, что возле дома на улице Генерала Рычагова подросток, угрожая ей предметом, похожим на пистолет, отнял у нее золотое кольцо и скрылся. По словам пострадавшей, стоимость кольца — 8 тысяч рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

    Стражи порядка задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Грабителем оказался девятиклассник 2002 года рождения. В отношении подростка возбуждено уголовное дело о разбое.

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