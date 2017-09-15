Школьник ограбил женщину на севере Москвы

Полиция задержала подростка, который ограбил женщину в столичном районе Коптево.
В полицию обратилась женщина 1971 года рождения. Она рассказала, что возле дома на улице Генерала Рычагова подросток, угрожая ей предметом, похожим на пистолет, отнял у нее золотое кольцо и скрылся. По словам пострадавшей, стоимость кольца — 8 тысяч рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Стражи порядка задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Грабителем оказался девятиклассник 2002 года рождения. В отношении подростка возбуждено уголовное дело о разбое.
Стражи порядка задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Грабителем оказался девятиклассник 2002 года рождения. В отношении подростка возбуждено уголовное дело о разбое.
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