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  • 15.09, 10:19

    В Британии в возрасте 32 лет умер самый старый кот планеты

    2 комментария

    В Британии в возрасте 32 лет умер самый старый кот планеты

    В Британии в возрасте 32 лет умер самый старый кот планеты

    В Великобритании ушел из жизни самый старый кот в мире в возрасте 32 лет.

    В августе у хвостатого по кличке Натмег возникли проблемы с дыханием, кроме того, медики диагностировали сердечную недостаточность. Животное скончалось в ветеринарной клинике.

    Хозяева Лиз и Ян Финли рассказали, что смерть их питомца опустошила их. Они приютили Натмега после того, как нашли его в своем саду в 1990 году. Ветеринары, осмотрев найденыша, определили его возраст, тогда коту было пять лет, сообщает Daily Mirror.




    Накануне стало известно о смерти панды-долгожителя из Китая. Медведица скончалась в возрасте 37 лет. В августе Книга рекордов Гиннесса официально признала ее самой старой пандой из живущих в неволе.

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