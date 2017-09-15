В Британии в возрасте 32 лет умер самый старый кот планеты

В Великобритании ушел из жизни самый старый кот в мире в возрасте 32 лет.
В августе у хвостатого по кличке Натмег возникли проблемы с дыханием, кроме того, медики диагностировали сердечную недостаточность. Животное скончалось в ветеринарной клинике.
Хозяева Лиз и Ян Финли рассказали, что смерть их питомца опустошила их. Они приютили Натмега после того, как нашли его в своем саду в 1990 году. Ветеринары, осмотрев найденыша, определили его возраст, тогда коту было пять лет, сообщает Daily Mirror.
Накануне стало известно о смерти панды-долгожителя из Китая. Медведица скончалась в возрасте 37 лет. В августе Книга рекордов Гиннесса официально признала ее самой старой пандой из живущих в неволе.
Хозяева Лиз и Ян Финли рассказали, что смерть их питомца опустошила их. Они приютили Натмега после того, как нашли его в своем саду в 1990 году. Ветеринары, осмотрев найденыша, определили его возраст, тогда коту было пять лет, сообщает Daily Mirror.
Very sad news — Nutmeg, the world's oldest cat, has died aged 32 (145 in cat years). Pictures by @CraigConnorNNP back in 2016 pic.twitter.com/eJY2fukMbj— North News (@northnews) 14 сентября 2017 г.
Накануне стало известно о смерти панды-долгожителя из Китая. Медведица скончалась в возрасте 37 лет. В августе Книга рекордов Гиннесса официально признала ее самой старой пандой из живущих в неволе.
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