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  • 15.09, 08:47

    Экс-мэр Биробиджана получил условный срок за продажу кинотеатра

    2 комментария
    • Фото: gorodnabire.ru
    <nobr>Экс-мэр</nobr> Биробиджана получил условный срок за продажу кинотеатра

    Экс-мэр Биробиджана получил условный срок за продажу кинотеатра

    <nobr>Экс-мэр</nobr> Биробиджана получил условный срок за продажу кинотеатра
  • Фото: gorodnabire.ru

    • Суд поставил точку в деле бывшего мэра Биробиджана Андрея Пархоменко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

    Пархоменко приговорен к условному сроку за продажу кинотеатра «Родина», сообщает ТАСС со ссылкой на областной суд.

    Наталья Лаврова, руководитель пресс-службы областного суда Еврейской автономной области: «Сегодня суд вынес приговор по делу экс-мэра Биробиджана Андрея Пархоменко. Суд приговорил его к четырем годам условного срока с испытательным сроком на три года и лишением права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления на три года».

    Мэр Биробиджана был задержан по делу о продаже кинотеатра «Родина» по заниженной стоимости. Его продали за 7,8 млн рублей, в то время как эксперты оценивали его стоимость более чем в 50 млн рублей.

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