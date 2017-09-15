Экс-мэр Биробиджана получил условный срок за продажу кинотеатра

Суд поставил точку в деле бывшего мэра Биробиджана Андрея Пархоменко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.
Пархоменко приговорен к условному сроку за продажу кинотеатра «Родина», сообщает ТАСС со ссылкой на областной суд.
Наталья Лаврова, руководитель пресс-службы областного суда Еврейской автономной области: «Сегодня суд вынес приговор по делу экс-мэра Биробиджана Андрея Пархоменко. Суд приговорил его к четырем годам условного срока с испытательным сроком на три года и лишением права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления на три года».
Мэр Биробиджана был задержан по делу о продаже кинотеатра «Родина» по заниженной стоимости. Его продали за 7,8 млн рублей, в то время как эксперты оценивали его стоимость более чем в 50 млн рублей.
Наталья Лаврова, руководитель пресс-службы областного суда Еврейской автономной области: «Сегодня суд вынес приговор по делу экс-мэра Биробиджана Андрея Пархоменко. Суд приговорил его к четырем годам условного срока с испытательным сроком на три года и лишением права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления на три года».
Мэр Биробиджана был задержан по делу о продаже кинотеатра «Родина» по заниженной стоимости. Его продали за 7,8 млн рублей, в то время как эксперты оценивали его стоимость более чем в 50 млн рублей.
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