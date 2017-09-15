Деловое утро НТВ
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Деловое утро НТВ
15 сентября, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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  • 15.09, 08:48
    МИД анонсировал «чемпионат мира» по футболу среди посольств в России. МИД РФ, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМИД анонсировал «чемпионат мира» по футболу среди посольств в России

    МИД анонсировал «чемпионат мира» по футболу среди посольств в России

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    МИД анонсировал «чемпионат мира» по футболу среди посольств в России

    МИД анонсировал «чемпионат мира» по футболу среди посольств в России

    МИД анонсировал «чемпионат мира» по футболу среди посольств в России

      Футбольный турнир под названием «Неофициальный чемпионат мира среди посольств в России», который пройдет в Москве, станет не только площадкой для спортивных состязаний. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

      По ее словам, представители стран-участниц смогут пообщаться и в неформальной обстановке по самым разным вопросам — от культурных до торговых связей.

      Международный футбольный турнир среди посольств, аккредитованных в нашей стране, пройдет в Москве 23-го и 24-го сентября. Его организовали в преддверии Чемпионата мира по футболу.

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