МИД анонсировал «чемпионат мира» по футболу среди посольств в России

Футбольный турнир под названием «Неофициальный чемпионат мира среди посольств в России», который пройдет в Москве, станет не только площадкой для спортивных состязаний. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, представители стран-участниц смогут пообщаться и в неформальной обстановке по самым разным вопросам — от культурных до торговых связей.



Международный футбольный турнир среди посольств, аккредитованных в нашей стране, пройдет в Москве 23-го и 24-го сентября. Его организовали в преддверии Чемпионата мира по футболу.