Деловое утро НТВ
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Деловое утро НТВ
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  • 15.09, 07:16
    Десятки циркачей съехались в Москву на фестиваль «Идол». Москва, фестивали и конкурсы, цирк. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДесятки циркачей съехались в Москву на фестиваль «Идол»

    Десятки циркачей съехались в Москву на фестиваль «Идол»

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    Десятки циркачей съехались в Москву на фестиваль «Идол»

    Десятки циркачей съехались в Москву на фестиваль «Идол»

    Десятки циркачей съехались в Москву на фестиваль «Идол»

      В Москве шумно открылся V всемирный фестиваль циркового искусства «Идол». По традиции праздник устроили на арене самого большого цирка в Европе — на проспекте Вернадского.

      В этом году в фестивале участвуют 145 артистов из 13 стран. При этом организаторы уточняют, команд, которые подали заявку на участие? оказалось гораздо больше, чем позволяют рамки форума. И благодаря высокой конкуренции при отборе, зритель увидит только самое интересное.

      Праздник продлится до воскресенья и закончится грандиозным гала-представлением призtров. По итогам вручат главную награду фестиваля — «Золотой идол». Статуэтку получит самый зрелищный и безупречно исполненный номер. Решение примут профессиональные циркачи, среди которых в этом году всемирно известный клоун Дэвид Ларибль.

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