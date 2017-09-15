Десятки циркачей съехались в Москву на фестиваль «Идол»

В Москве шумно открылся V всемирный фестиваль циркового искусства «Идол». По традиции праздник устроили на арене самого большого цирка в Европе — на проспекте Вернадского.

В этом году в фестивале участвуют 145 артистов из 13 стран. При этом организаторы уточняют, команд, которые подали заявку на участие? оказалось гораздо больше, чем позволяют рамки форума. И благодаря высокой конкуренции при отборе, зритель увидит только самое интересное.



Праздник продлится до воскресенья и закончится грандиозным гала-представлением призtров. По итогам вручат главную награду фестиваля — «Золотой идол». Статуэтку получит самый зрелищный и безупречно исполненный номер. Решение примут профессиональные циркачи, среди которых в этом году всемирно известный клоун Дэвид Ларибль.