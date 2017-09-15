Деловое утро НТВ
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Деловое утро НТВ
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  • 15.09, 07:16
    Жертвами терактов в иракских ресторанах стали 74 человека. Ирак, Исламское государство, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖертвами терактов в иракских ресторанах стали 74 человека

    Жертвами терактов в иракских ресторанах стали 74 человека

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    Жертвами терактов в иракских ресторанах стали 74 человека

    Жертвами терактов в иракских ресторанах стали 74 человека

    Жертвами терактов в иракских ресторанах стали 74 человека

      В иракской провинции Ди-Кар террористы расстреляли посетителей двух ресторанов и напали на КПП.

      Погибли 74 человека, пострадавших больше сотни. Боевики напали на людей в ресторане. А после отправились на КПП, где открыли огонь и привели в действие пояса со взрывчаткой. Экстремисты были одеты в форму и приехали на угнанных военных автомобилях.

      Похожее нападение произошло в этой же провинции — на трассе в придорожном кафе. Как рассказали очевидцы, боевики расстреливали всех без разбора.

      Как заявил губернатор иракской провинции, целью террористов были паломники из Ирана. Ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в России группировка ИГ.

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