Жертвами терактов в иракских ресторанах стали 74 человека

В иракской провинции Ди-Кар террористы расстреляли посетителей двух ресторанов и напали на КПП.

Погибли 74 человека, пострадавших больше сотни. Боевики напали на людей в ресторане. А после отправились на КПП, где открыли огонь и привели в действие пояса со взрывчаткой. Экстремисты были одеты в форму и приехали на угнанных военных автомобилях.



Похожее нападение произошло в этой же провинции — на трассе в придорожном кафе. Как рассказали очевидцы, боевики расстреливали всех без разбора.



Как заявил губернатор иракской провинции, целью террористов были паломники из Ирана. Ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в России группировка ИГ.

