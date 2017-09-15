Российский обувной ритейлер Carlo Pazolini признан банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом крупного российского обувного ритейлера АО «Фирма „Анта“» (бренд Carlo Pazolini).
Как рассказал в суде представитель временного управляющего Майи Яровиковой, на момент первого собрания кредиторов, которое прошло в августе, в реестр требований кредиторов «Анты» были включены требования на 6,4 миллиарда рублей. Все кредиторы проголосовали за введение конкурсного производства. Также суд утвердил конкурсным управляющим арбитражного управляющего Сергея Бойко. Его отчет о ходе банкротства назначен на 5 марта.
Процедуру наблюдения в обувном ритейлере столичный арбитраж ввел в августе 2016 года по заявлению «Альфа-банка». Временным управляющим была утверждена Яровикова. Carlo Pazolini задолжал также ряду крупных банков, в том числе «Сбербанку».
Представитель Яровиковой сообщил в четверг, что согласно проведенному финанализу восстановление платежеспособности должника невозможно. Из имущества у компании выявлены «небольшие денежные суммы на счетах», 26 автотранспортных средств и товары в обороте — обувь и аксессуары — на сумму более 1 миллиарда рублей, передает РИА Новости.
Летом прошлого года Высокий суд Лондона приговорил совладельца Carlo Pazolini Илью Резника к 18 месяцам заключения за «неуважение к суду», а также обязал компенсировать судебные расходы банка по иску к Резнику в размере 80 тысяч долларов. Суд обязал Резника также раскрыть данные обо всех активах дороже 10 тысяч долларов. Решение было вынесено по итогам рассмотрения обращения «Альфа-банка», которому обувной ритейлер не вернул 80 млн долларов, поручителем по кредитам выступал сам Резник.
В апреле этого года арбитраж Москвы ввел в отношении Резника начальную процедуру личного банкротства — реструктуризации долгов.
Процедуру наблюдения в обувном ритейлере столичный арбитраж ввел в августе 2016 года по заявлению «Альфа-банка». Временным управляющим была утверждена Яровикова. Carlo Pazolini задолжал также ряду крупных банков, в том числе «Сбербанку».
Представитель Яровиковой сообщил в четверг, что согласно проведенному финанализу восстановление платежеспособности должника невозможно. Из имущества у компании выявлены «небольшие денежные суммы на счетах», 26 автотранспортных средств и товары в обороте — обувь и аксессуары — на сумму более 1 миллиарда рублей, передает РИА Новости.
Летом прошлого года Высокий суд Лондона приговорил совладельца Carlo Pazolini Илью Резника к 18 месяцам заключения за «неуважение к суду», а также обязал компенсировать судебные расходы банка по иску к Резнику в размере 80 тысяч долларов. Суд обязал Резника также раскрыть данные обо всех активах дороже 10 тысяч долларов. Решение было вынесено по итогам рассмотрения обращения «Альфа-банка», которому обувной ритейлер не вернул 80 млн долларов, поручителем по кредитам выступал сам Резник.
В апреле этого года арбитраж Москвы ввел в отношении Резника начальную процедуру личного банкротства — реструктуризации долгов.
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