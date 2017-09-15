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  • 15.09, 05:45

    В США разработали закон против «попыток РФ контролировать Интернет»

    2 комментария

    В США разработали закон против «попыток РФ контролировать Интернет»

    В США разработали закон против «попыток РФ контролировать Интернет»

    Новый законопроект, нацеленный на ограничение «попыток России и Китая контролировать Интернет», представлен в нижней палате Конгресса США.

    Документ, в частности, предусматривает создание должности посла США по киберпространству, который «возглавит усилия госдепартамента в сфере кибердипломатии». Также предполагается «разработка международной политики в киберпространстве, которая продвигала бы демократические принципы и отвергала бы попытки России и Китая (устанавливать) более серьезный контроль над Интернетом».

    В случае принятия законопроекта госдепартамент будет обязан «включать оценки по свободе интернета в свои ежегодные доклады о правах человека в мире», передает РИА Новости.

    В конгрессе США сейчас ведется расследование по поводу так называемого вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

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