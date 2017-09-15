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  • 15.09, 04:14
    Пьет и поет: Меркель перед выборами пустилась во все тяжкие. Германия, Меркель, выборы, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПьет и поет: Меркель перед выборами пустилась во все тяжкие

    Пьет и поет: Меркель перед выборами пустилась во все тяжкие

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    Пьет и поет: Меркель перед выборами пустилась во все тяжкие

    Пьет и поет: Меркель перед выборами пустилась во все тяжкие

    Пьет и поет: Меркель перед выборами пустилась во все тяжкие

      Вокальные данные Ангела Меркель продемонстрировала в одном из ночных клубов в Берлине. Канцлер сидела в первых рядах на концерте, посвященном ее предвыборной кампании. Перед гостями выступала джазовая певица Уши Брюнинг, в какой-то момент она спустилась со сцены и поднесла микрофон фрау Меркель. Та не растерялась и сходу подхватила.

      Столько непривычное исполнение известной песни «Странные вещи происходят со мной» тут же попало в Интернет и вызвало там массу шуток — мол, действительно, с Меркель происходит что-то странное: наводнила страну мигрантами, рассорилась с Россией и разбазарила наследие «великой Германии». Другие немцы, напротив, хвалят ее за оригинальность и близость к народу.

      Во время этой кампании Ангела Меркель уже распивала пиво со своими избирателями и даже варила джем. Что же касается ее выступления в ночном клубе, то позже канцлер призналась, что вообще-то она почти никогда не поет, даже одна дома.

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