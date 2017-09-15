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  • 15.09, 04:14
    Творожный звоночек: что скрывает российская «молочка». молоко, продукты, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТворожный звоночек: что скрывает российская «молочка»

    Творожный звоночек: что скрывает российская «молочка»

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    Творожный звоночек: что скрывает российская «молочка»

    Творожный звоночек: что скрывает российская «молочка»

    Творожный звоночек: что скрывает российская «молочка»

      Роскачество проверит молочную продукцию по всей стране. Как покупателей надувают ритейлеры? И что показала журналистская экспертиза молочных отделов?

      Наглость, с которой нас с вами порой обманывают производители продуктов, намерены пресечь в Роскачестве. По всей стране начинается масштабная проверка — специалисты будут выяснять, а являются ли действительно молочными продукты, которые мы привыкли так называть.

      Так что же мы едим под видом одной из полезнейших составляющих рациона? Что показала наша, журналистская проверка прилавков молочных отделов? Как доверчивых покупателей дурят торговые сети и почему тем, кто умеет делать настоящие, вкусные и полезные сыры, творог и масло, так сложно пробиться к покупателю?

      Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».

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