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  • 15.09, 04:14
    Массовый вандализм в «Зарядье» объяснили «эффектом толпы». Москва, вандализм, парки и скверы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМассовый вандализм в «Зарядье» объяснили «эффектом толпы»

    Массовый вандализм в «Зарядье» объяснили «эффектом толпы»

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    Массовый вандализм в «Зарядье» объяснили «эффектом толпы»

    Массовый вандализм в «Зарядье» объяснили «эффектом толпы»

    Массовый вандализм в «Зарядье» объяснили «эффектом толпы»

      Как в едва открывшемся у стен Кремля парке Зарядье оказались вытоптаны тысячи редких растений? Это вандалы или просто узкие тропинки не выдержали ажиотажа? И почему ландшафтные дизайнеры в других городах России ничуть не удивились?

      Центром скандала стал московский парк «Зарядье». Даже психотерапевты выступили с комментариями — погром после открытия парка они объяснили «эффектом толпы», подогретой ажиотажем. То есть разбитые стеклянные конструкции, фонари и на треть уничтоженный травяной покров — все это было сделано без злого умысла.

      В пресс-службе парка причиненный ущерб не отрицают, но уверены — редкие, а порой и краснокнижные растения, которые закупали специально для «Зарядья», никто не воровал.

      Сотрудники, правда, говорят другое, да и круглосуточный режим работы руководство парка все-таки отменило. Так что же в реальности произошло в «Зарядье» и правда ли, что этот самый «эффект толпы» даже в легендарном парке Горького еще не забыли?

      Подробности — в материале «Итогов дня».

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