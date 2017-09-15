Массовый вандализм в «Зарядье» объяснили «эффектом толпы»

Как в едва открывшемся у стен Кремля парке Зарядье оказались вытоптаны тысячи редких растений? Это вандалы или просто узкие тропинки не выдержали ажиотажа? И почему ландшафтные дизайнеры в других городах России ничуть не удивились?
Центром скандала стал московский парк «Зарядье». Даже психотерапевты выступили с комментариями — погром после открытия парка они объяснили «эффектом толпы», подогретой ажиотажем. То есть разбитые стеклянные конструкции, фонари и на треть уничтоженный травяной покров — все это было сделано без злого умысла.
В пресс-службе парка причиненный ущерб не отрицают, но уверены — редкие, а порой и краснокнижные растения, которые закупали специально для «Зарядья», никто не воровал.
Сотрудники, правда, говорят другое, да и круглосуточный режим работы руководство парка все-таки отменило. Так что же в реальности произошло в «Зарядье» и правда ли, что этот самый «эффект толпы» даже в легендарном парке Горького еще не забыли?
Подробности — в материале «Итогов дня».
В пресс-службе парка причиненный ущерб не отрицают, но уверены — редкие, а порой и краснокнижные растения, которые закупали специально для «Зарядья», никто не воровал.
Сотрудники, правда, говорят другое, да и круглосуточный режим работы руководство парка все-таки отменило. Так что же в реальности произошло в «Зарядье» и правда ли, что этот самый «эффект толпы» даже в легендарном парке Горького еще не забыли?
Подробности — в материале «Итогов дня».
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