За украинской идеей об Азовском море разглядели «американские уши»

Правительство Украины приняло, мягко говоря, необычное решение — углубить дно Азовского моря. Причем сделать это в Киеве хотят в срочном порядке.
Азовское море считается самым мелким на планете. Его средняя глубина чуть более 7 метров, а для крупных судов это, как говорится, воробью по колено. Но много веков это не смущало ни Российскую империю, ни Советский Союз, ни Украину. В серьезном судоходстве на Азове не было никакого практического смысла. Зачем же тогда сейчас Киеву понадобилась глубина? Сами власти отделываются комментариями в духе «это просто чистка фарватера, который занесло песком и илом».
Однако украинские журналисты выяснили, что за этим решением властей могут — опять и снова — «торчать американские уши». Мол, в Вашингтоне попросили Порошенко — хочешь поддержки, подготовь траспортный коридор для натовского флота.
Комментарии в соцсетях один язвительнее другого. Вспомнили и известную шутку об украинских историках, которые якобы доказали, что Черное море выкопали «древние украинцы». Не обошли вниманием и сомнительные проекты Киева, такие как стена на границе с Россией и недавнее предложение прорыть канал между Украиной и Крымом.
Однако украинские журналисты выяснили, что за этим решением властей могут — опять и снова — «торчать американские уши». Мол, в Вашингтоне попросили Порошенко — хочешь поддержки, подготовь траспортный коридор для натовского флота.
Комментарии в соцсетях один язвительнее другого. Вспомнили и известную шутку об украинских историках, которые якобы доказали, что Черное море выкопали «древние украинцы». Не обошли вниманием и сомнительные проекты Киева, такие как стена на границе с Россией и недавнее предложение прорыть канал между Украиной и Крымом.
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