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  • 15.09, 02:44
    За украинской идеей об Азовском море разглядели «американские уши». США, Украина, Чёрное море, море. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗа украинской идеей об Азовском море разглядели «американские уши»

    За украинской идеей об Азовском море разглядели «американские уши»

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    За украинской идеей об Азовском море разглядели «американские уши»

    За украинской идеей об Азовском море разглядели «американские уши»

    За украинской идеей об Азовском море разглядели «американские уши»

      Правительство Украины приняло, мягко говоря, необычное решение — углубить дно Азовского моря. Причем сделать это в Киеве хотят в срочном порядке.

      Азовское море считается самым мелким на планете. Его средняя глубина чуть более 7 метров, а для крупных судов это, как говорится, воробью по колено. Но много веков это не смущало ни Российскую империю, ни Советский Союз, ни Украину. В серьезном судоходстве на Азове не было никакого практического смысла. Зачем же тогда сейчас Киеву понадобилась глубина? Сами власти отделываются комментариями в духе «это просто чистка фарватера, который занесло песком и илом».

      Однако украинские журналисты выяснили, что за этим решением властей могут — опять и снова — «торчать американские уши». Мол, в Вашингтоне попросили Порошенко — хочешь поддержки, подготовь траспортный коридор для натовского флота.

      Комментарии в соцсетях один язвительнее другого. Вспомнили и известную шутку об украинских историках, которые якобы доказали, что Черное море выкопали «древние украинцы». Не обошли вниманием и сомнительные проекты Киева, такие как стена на границе с Россией и недавнее предложение прорыть канал между Украиной и Крымом.

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