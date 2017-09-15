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  • 15.09, 01:12

    «Зенит» забил пять голов «Вардару» в Лиге Европы

    1 комментарий
    «Зенит» забил пять голов «Вардару» в Лиге Европы

    «Зенит» забил пять голов «Вардару» в Лиге Европы

    «Зенит» забил пять голов «Вардару» в Лиге Европы
  • Фото: Associated Press © 2017, Boris Grdanoski

    • Петербургский «Зенит» разгромил в первом матче группового этапа Лиги Европы футболистов македонского «Вардара».

    Матч, который прошел в Скопье, завершился со счетом 5:0 в пользу гостей. Дубль оформил Александр Кокорин (6-я и 21-я минуты), отличились Артём Дзюба (39), Бранислав Иванович (66) и Эмилиано Ригони (90).


    В следующем матче группы L «Зенит» 28 сентября на своем поле примет «Реал Сосьедад» из Испании.

    Ранее в группе F «Локомотив» сыграл в гостях с датским «Копенгагеном» со счетом 0:0.

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