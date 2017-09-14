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  • 15.09, 01:12

    Немецкий журнал извинился за «оскорбительный пассаж» в адрес Путина

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    Немецкий журнал извинился за «оскорбительный пассаж» в адрес Путина

    Немецкий журнал извинился за «оскорбительный пассаж» в адрес Путина

    Главный редактор журнала Focus Роберт Шнайдер принес извинения за оскорбительные высказывания в адрес российского президента.

    Об этом в Facebook сообщил пресс-атташе посольства РФ в ФРГ Денис Микерин. По его словам, главред Focus лично «выразил сожаление в связи с известными высказываниями в журнале в адрес президента Российской Федерации».

    Сегодня в Посольство позвонил главный редактор журнала FOCUS Magazin Роберт Шнайдер. Он лично выразил сожаление в связи …

    Опубликовано Denis Mikerin 14 сентября 2017 г.

    Напомним, в Focus вышла статья об Ангеле Меркель, где говорилось, что она «боится собаки Путина, но точно не боится Путина-собаки». Это отсылка к случаю, когда российский президент привел на встречу с Меркель лабрадора Кони, а потом выяснилось, что канцлер боится собак.

    В посольстве РФ в Германии назвали публикацию «безвкусной и откровенно глупой», а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опубликованное немецким журналом оскорбительное высказывание является недопустимым и бросает тень на репутацию самого издания. При этом в Focus попытались оправдаться, назвав это высказывание «игрой слов».

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