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  • 15.09, 01:13

    Леди Гага госпитализирована с сильными болями

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    Леди Гага госпитализирована с сильными болями

    Леди Гага госпитализирована с сильными болями

    Леди Гага госпитализирована с сильными болями
  • Фото: Associated Press © 2017, Evan Agostini

    • Поп-дива Леди Гага попала в больницу и отменила свое выступление на фестивале Rock in Rio в Бразилии.

    Об этом певица сообщила на своих страницах в соцсетях.

    Леди Гага, певица: «Бразилия, я безутешна, но я чувствую себя недостаточно хорошо, чтобы приехать на Rock in Rio. Я бы сделала для вас все, но сейчас мне нужно заботиться о своем организме. Я прошу у вас прощения и понимания, обещаю, что приеду и выступлю в ближайшие время».

    Поп-дива заметила, что госпитализирована с сильными болями, и пообещала приехать в Бразилию в скором времени. Также она опубликовала два снимка из больничной палаты.


    Ранее у исполнительницы была обнаружения фибромиалгия — заболевание, которое сопровождается хронической болью в мышцах и костях.

    Леди Гага должна была выступить на фестивале в пятницу. Организаторы попросили заменить ее группу Maroon 5, которая в итоге даст два концерта — в пятницу и субботу. Организаторы также пообещали вернуть деньги за билеты тем, кто купил их только ради шоу Леди Гаги, передает ТАСС.

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