Леди Гага госпитализирована с сильными болями

Поп-дива Леди Гага попала в больницу и отменила свое выступление на фестивале Rock in Rio в Бразилии.
Об этом певица сообщила на своих страницах в соцсетях.
Леди Гага, певица: «Бразилия, я безутешна, но я чувствую себя недостаточно хорошо, чтобы приехать на Rock in Rio. Я бы сделала для вас все, но сейчас мне нужно заботиться о своем организме. Я прошу у вас прощения и понимания, обещаю, что приеду и выступлю в ближайшие время».
Поп-дива заметила, что госпитализирована с сильными болями, и пообещала приехать в Бразилию в скором времени. Также она опубликовала два снимка из больничной палаты.
Ранее у исполнительницы была обнаружения фибромиалгия — заболевание, которое сопровождается хронической болью в мышцах и костях.
Леди Гага должна была выступить на фестивале в пятницу. Организаторы попросили заменить ее группу Maroon 5, которая в итоге даст два концерта — в пятницу и субботу. Организаторы также пообещали вернуть деньги за билеты тем, кто купил их только ради шоу Леди Гаги, передает ТАСС.
Леди Гага, певица: «Бразилия, я безутешна, но я чувствую себя недостаточно хорошо, чтобы приехать на Rock in Rio. Я бы сделала для вас все, но сейчас мне нужно заботиться о своем организме. Я прошу у вас прощения и понимания, обещаю, что приеду и выступлю в ближайшие время».
Поп-дива заметила, что госпитализирована с сильными болями, и пообещала приехать в Бразилию в скором времени. Также она опубликовала два снимка из больничной палаты.
I was taken to the hospital, it is not simply hip pain or wear and tear from the road, I am in severe pain. But am in good hands w/ the very best doctors. Please don’t forget my love for you. 🙏 Remember years ago when I tattooed Rio on my neck, the tattoo was written by children in the favelas. 🇧🇷R✝O You hold a special place in my heart I love you.
Ранее у исполнительницы была обнаружения фибромиалгия — заболевание, которое сопровождается хронической болью в мышцах и костях.
Леди Гага должна была выступить на фестивале в пятницу. Организаторы попросили заменить ее группу Maroon 5, которая в итоге даст два концерта — в пятницу и субботу. Организаторы также пообещали вернуть деньги за билеты тем, кто купил их только ради шоу Леди Гаги, передает ТАСС.
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