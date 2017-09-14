Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
15 сентября, 14:00
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  • 14.09, 23:41

    Евгения Касперского вызвали в Конгресс США для дачи показаний

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    Евгения Касперского вызвали в Конгресс США для дачи показаний

    Евгения Касперского вызвали в Конгресс США для дачи показаний

    Евгения Касперского вызвали в Конгресс США для дачи показаний
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • Глава «Лаборатории Касперского» приглашен в Конгресс США для дачи показаний в комитете палаты представителей по науке, космосу и технологиям.

    Касперского пригласили на слушания, которые состоятся 27 сентября, сообщает РИА Новости.

    смотретьВице-президент «Лаборатории Касперского» назвал компанию жертвой конфликтов внутри США
    Вице-президент «Лаборатории Касперского» назвал компанию жертвой конфликтов внутри США
    Напомним, министерство внутренней безопасности США обязало все госучреждения страны в ближайшее время прекратить использование продукции «Лаборатории Касперского» из соображений безопасности. «Лабораторию Касперского» уже исключили из списка компаний, предоставляющих услуги в США по госконтрактам.

    В Кремле это решение США назвали политизированным. В самой компании происходящее назвали геополитическими разборками.

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