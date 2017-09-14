Евгения Касперского вызвали в Конгресс США для дачи показаний

Глава «Лаборатории Касперского» приглашен в Конгресс США для дачи показаний в комитете палаты представителей по науке, космосу и технологиям.
Касперского пригласили на слушания, которые состоятся 27 сентября, сообщает РИА Новости.
Напомним, министерство внутренней безопасности США обязало все госучреждения страны в ближайшее время прекратить использование продукции «Лаборатории Касперского» из соображений безопасности. «Лабораторию Касперского» уже исключили из списка компаний, предоставляющих услуги в США по госконтрактам.
В Кремле это решение США назвали политизированным. В самой компании происходящее назвали геополитическими разборками.
Напомним, министерство внутренней безопасности США обязало все госучреждения страны в ближайшее время прекратить использование продукции «Лаборатории Касперского» из соображений безопасности. «Лабораторию Касперского» уже исключили из списка компаний, предоставляющих услуги в США по госконтрактам.
В Кремле это решение США назвали политизированным. В самой компании происходящее назвали геополитическими разборками.
Комментарии