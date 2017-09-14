Самолеты-разведчики НАТО, США и Швеции заметили у российских границ

Семь военных самолетов США, других стран НАТО и Швеции провели разведывательные полеты у границ РФ и Белоруссии в первый день
российско-белорусских стратегических учений «Запад-2017».
В разведывательных операциях были задействованы военные самолеты США, Великобритании, Дании, Швеции и собственно командования НАТО, сообщает «Интерфакс».
Так, к границе Калининградской области со стороны Балтики подлетел британский самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 с бортовым номером ZJ694, вылетевший с авиабазы Уоддингтон в Англии. Он также был замечен к северу от области в воздушном пространстве Литвы. Со стороны Польши полет у российских и белорусских границ осуществлял и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AEW.1 британских Королевских ВВС с бортовым номером ZH106. Еще один такой самолет, натовский LX-90442, выполнял задание у российских и белорусских границ, а затем проследовал из воздушного пространства Польши в Латвию.
Кроме того, два патрульных противолодочных самолеты ВМС США P-8A Poseidon с бортовыми номерами 168440 и 168762, вылетевшие соответственно с авиабаз в Ольборге (Дания) и Шяуляй (Литва), вели разведку вблизи морских границ Калининградской области. У российского побережья на юге Балтики также выполняли разведывательные полеты самолеты ВВС Швеции и Дании. При этом датский самолет CL604 с позывным DAF2678 длительное время кружил в непосредственной близости от морской границы Калининградской области напротив Балтийска, где расположена главная база российского Балтийского флота.
Напомним, в четверг стартовали совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017». Они проходят на шести полигонах двух стран, в маневрах примут участие около 12,7 тыс. военнослужащих, из них 5,5 тысячи российских. Западные СМИ называют эти маневры агрессивными.
Так, к границе Калининградской области со стороны Балтики подлетел британский самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 с бортовым номером ZJ694, вылетевший с авиабазы Уоддингтон в Англии. Он также был замечен к северу от области в воздушном пространстве Литвы. Со стороны Польши полет у российских и белорусских границ осуществлял и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AEW.1 британских Королевских ВВС с бортовым номером ZH106. Еще один такой самолет, натовский LX-90442, выполнял задание у российских и белорусских границ, а затем проследовал из воздушного пространства Польши в Латвию.
Кроме того, два патрульных противолодочных самолеты ВМС США P-8A Poseidon с бортовыми номерами 168440 и 168762, вылетевшие соответственно с авиабаз в Ольборге (Дания) и Шяуляй (Литва), вели разведку вблизи морских границ Калининградской области. У российского побережья на юге Балтики также выполняли разведывательные полеты самолеты ВВС Швеции и Дании. При этом датский самолет CL604 с позывным DAF2678 длительное время кружил в непосредственной близости от морской границы Калининградской области напротив Балтийска, где расположена главная база российского Балтийского флота.
Напомним, в четверг стартовали совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017». Они проходят на шести полигонах двух стран, в маневрах примут участие около 12,7 тыс. военнослужащих, из них 5,5 тысячи российских. Западные СМИ называют эти маневры агрессивными.
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