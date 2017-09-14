Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
15 сентября, 14:00
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  • 14.09, 23:41

    Шестилетний россиянин умер из-за врачебной ошибки в Норвегии

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    Шестилетний россиянин умер из-за врачебной ошибки в Норвегии

    Шестилетний россиянин умер <nobr>из-за</nobr> врачебной ошибки в Норвегии

    Российский ребенок, семья которого проживает в Норвегии, скончался в результате ошибки местных врачей.

    Как сообщили ТАСС в Королевской больницы Осло, смерть маленького пациента была констатирована в четверг. Причину смерти медики не назвали, заявив, что расследованием занимается Государственная служба по надзору в сфере здравоохранения.

    Врачебная ошибка, которая привела к смерти клеток мозга ребенка, была совершена в конце августа. Мальчик проходил курс лечения от онкологического заболевания в Университетской больнице Хсукеланн в Бергене, ему должны были ввести два применяемых при химиотерапии препарата — один в мозг через интравентрикулярный катетер, второй — внутривенно. Сотрудник больницы перепутал ампулы, в мозг попало не то лекарство и малыш впал в кому.

    Врачи диагностировали у него смерть мозга, однако родители настояли на переводе ребенка в Осло для подтверждения диагноза. В четверг столичные медики также признали, что помочь ребенку уже нельзя, и он был отключен от аппарата искусственного дыхания.

    В посольстве РФ в Норвегии подтвердили, что ребенок был гражданином России. В больнице Хсукеланн признают факт ошибки и ранее сообщили о ней в службу надзора. Случаем также занимаются полиция и больничный комитет по этике.

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