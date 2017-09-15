Как и зачем самозванцы получают дворянские титулы: расследование НТВ

Принято считать, что век великих авантюристов канул в Лету. В наше время технического прогресса просто невозможно выдавать себя за
кого-то другого. Казалось бы, самозванцам в высшем обществе делать больше нечего. Но, как выясняется, находятся отчаянные головы, которые не прочь погреться в лучах чужой славы и неплохо на этом заработать. Ради денег императоры и княгини без рода и племени готовы рисковать и идти на провальные аферы.
Благородное происхождение, говорят эксперты, и само по себе — весьма ценный товар. Торговля титулами и регалиями — процветающий бизнес многих знатных домов Европы.
Евгений Пчелов, доцент кафедры: «Создают разного рода королевские дома, ордены, начинают ими награждать, может быть, продавать или еще как-то. Вот ходят в мантиях пышных, происходит самозванство, во всемирном масштабе — распространенное явление».
В России тоже немало тех, кто внезапно почувствовал в себе благородное происхождение и теперь заявляет права на привилегированное положение и наследство. Причем аппетиты у вероятных потомков известных родов поистине царские.
Например, одна из таких особ нарекла себя блюстительницей российского престола и великой княгиней всея Руси Мариной Романовой-Измайловой. Ей скоро 80, однако это обстоятельство не помешало ей предъявить права некие на счета царской семьи в европейских банках.
По словам генетиков, большинство претендентов на родство с известными персонами отсеиваются во время первоначального анализа. Впрочем, даже эти данные многие пытаются оспорить.
Подробности — в выпуске программы «ЧП. Расследование».
Евгений Пчелов, доцент кафедры: «Создают разного рода королевские дома, ордены, начинают ими награждать, может быть, продавать или еще как-то. Вот ходят в мантиях пышных, происходит самозванство, во всемирном масштабе — распространенное явление».
В России тоже немало тех, кто внезапно почувствовал в себе благородное происхождение и теперь заявляет права на привилегированное положение и наследство. Причем аппетиты у вероятных потомков известных родов поистине царские.
Например, одна из таких особ нарекла себя блюстительницей российского престола и великой княгиней всея Руси Мариной Романовой-Измайловой. Ей скоро 80, однако это обстоятельство не помешало ей предъявить права некие на счета царской семьи в европейских банках.
По словам генетиков, большинство претендентов на родство с известными персонами отсеиваются во время первоначального анализа. Впрочем, даже эти данные многие пытаются оспорить.
Подробности — в выпуске программы «ЧП. Расследование».
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