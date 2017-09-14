Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
15 сентября, 14:00
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  • 14.09, 22:11

    США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

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    США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

    США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

    Минфин США внес в санкционный список две украинские авиакомпании — Dart Airlines и Khors Air.

    В пресс-релизе Минфина США говорится, что украинские авиакомпании внесены в список вторичных санкций по Ирану.

    Dart Airlines и Khors Air попали под ограничения США за оказание поддержки авиакомпаниям, ранее внесенным в санкционный список. Речь идет об иранской Caspian Airlines и иракской Al-Naser Airlines. По данным американских властей, украинские авиакомпании предоставляли им самолеты и услуги.

    Caspian Air попала под санкции США еще в 2014 году. Американские власти обвинили авиакомпанию в транспортировке бойцов «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) и незаконной перевозке оружия в Сирию. А в отношении Al-Naser Airlines ввели санкции за передачу самолетов другой иранской компании, сотрудничавшей с КСИР.

    Между тем украинские Dart Airlines и Khors Air, которые базируются в Киеве, специализируются на пассажирских и чартерных перевозках по Европе, Ближнему Востоку и Африке.

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