США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

Минфин США внес в санкционный список две украинские авиакомпании — Dart Airlines и Khors Air.
В пресс-релизе Минфина США говорится, что украинские авиакомпании внесены в список вторичных санкций по Ирану.
Dart Airlines и Khors Air попали под ограничения США за оказание поддержки авиакомпаниям, ранее внесенным в санкционный список. Речь идет об иранской Caspian Airlines и иракской Al-Naser Airlines. По данным американских властей, украинские авиакомпании предоставляли им самолеты и услуги.
Caspian Air попала под санкции США еще в 2014 году. Американские власти обвинили авиакомпанию в транспортировке бойцов «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) и незаконной перевозке оружия в Сирию. А в отношении Al-Naser Airlines ввели санкции за передачу самолетов другой иранской компании, сотрудничавшей с КСИР.
Между тем украинские Dart Airlines и Khors Air, которые базируются в Киеве, специализируются на пассажирских и чартерных перевозках по Европе, Ближнему Востоку и Африке.
Dart Airlines и Khors Air попали под ограничения США за оказание поддержки авиакомпаниям, ранее внесенным в санкционный список. Речь идет об иранской Caspian Airlines и иракской Al-Naser Airlines. По данным американских властей, украинские авиакомпании предоставляли им самолеты и услуги.
Caspian Air попала под санкции США еще в 2014 году. Американские власти обвинили авиакомпанию в транспортировке бойцов «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) и незаконной перевозке оружия в Сирию. А в отношении Al-Naser Airlines ввели санкции за передачу самолетов другой иранской компании, сотрудничавшей с КСИР.
Между тем украинские Dart Airlines и Khors Air, которые базируются в Киеве, специализируются на пассажирских и чартерных перевозках по Европе, Ближнему Востоку и Африке.
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