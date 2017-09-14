Выбросивший труп в центре Белгорода самоубийца умер в больнице

Мужчина, выбросивший труп на площади в центре Белгорода и попытавшийся покончить с собой, скончался в больнице. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Белгородской области.
Ранее сообщалось, что мужчина на автомобиле припарковался у главной площади города, вытащил из багажника тело человека, а затем попытался покончить с собой. С огнестрельным ранением он был госпитализирован. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.
В сообщении СК отмечается, что рассматривается несколько версий произошедшего. По одной из них, 65-летний житель Белгородского района работал у 34-летнего жителя Белгорода.
Из сообщения СК: «Работодатель условия договора не выполнял, из-за чего между мужчинами произошел конфликт, переросший в трагедию».
Ранее сообщалось и о другой версии, согласно которой мужчины были партнерами по бизнесу. При этом младший якобы задолжал старшему 200 тысяч рублей за строительные работы, за что и поплатился жизнью. По неподтвержденной информации, стрелявший мужчина страдал онкологическим заболеванием.
В сообщении СК отмечается, что рассматривается несколько версий произошедшего. По одной из них, 65-летний житель Белгородского района работал у 34-летнего жителя Белгорода.
Из сообщения СК: «Работодатель условия договора не выполнял, из-за чего между мужчинами произошел конфликт, переросший в трагедию».
Ранее сообщалось и о другой версии, согласно которой мужчины были партнерами по бизнесу. При этом младший якобы задолжал старшему 200 тысяч рублей за строительные работы, за что и поплатился жизнью. По неподтвержденной информации, стрелявший мужчина страдал онкологическим заболеванием.
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