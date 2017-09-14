Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
15 сентября, 14:00
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  • 14.09, 22:10

    Выбросивший труп в центре Белгорода самоубийца умер в больнице

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    • Фото: belgorod1 /vk.com
    Выбросивший труп в центре Белгорода самоубийца умер в больнице

    Выбросивший труп в центре Белгорода самоубийца умер в больнице

    Выбросивший труп в центре Белгорода самоубийца умер в больнице
  • Фото: belgorod1 /vk.com

    • Мужчина, выбросивший труп на площади в центре Белгорода и попытавшийся покончить с собой, скончался в больнице. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Белгородской области.

    Ранее сообщалось, что мужчина на автомобиле припарковался у главной площади города, вытащил из багажника тело человека, а затем попытался покончить с собой. С огнестрельным ранением он был госпитализирован. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

    В сообщении СК отмечается, что рассматривается несколько версий произошедшего. По одной из них, 65-летний житель Белгородского района работал у 34-летнего жителя Белгорода.

    Из сообщения СК: «Работодатель условия договора не выполнял, из-за чего между мужчинами произошел конфликт, переросший в трагедию».

    смотретьВыбросить тело в центре Белгорода мог смертельно больной бизнесмен
    Выбросить тело в центре Белгорода мог смертельно больной бизнесмен
    Ранее сообщалось и о другой версии, согласно которой мужчины были партнерами по бизнесу. При этом младший якобы задолжал старшему 200 тысяч рублей за строительные работы, за что и поплатился жизнью. По неподтвержденной информации, стрелявший мужчина страдал онкологическим заболеванием.

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