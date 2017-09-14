Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
15 сентября, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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  • 14.09, 22:10
    Началась продажа билетов на чемпионат мира по футболу — 2018. ФИФА, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНачалась продажа билетов на чемпионат мира по футболу — 2018

    Началась продажа билетов на чемпионат мира по футболу — 2018

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    Началась продажа билетов на чемпионат мира по футболу — 2018

    Началась продажа билетов на чемпионат мира по футболу — 2018

      Наступил долгожданный момент для футбольных фанатов — на сайте FIFA началось бронирование билетов на чемпионат мира 2018 года.

      Стоимость билетов разнится в зависимости от удобства мест и статуса игры. Самый дорогой билет — на финал турнира, который пройдет в «Лужниках», — обойдется болельщикам в 66 тысяч рублей. Это первая категория билетов. Цены в ней начинаются от 12 500 рублей — за эти деньги предлагают места с лучшим расположением на стадионе.

      Билеты второй и третьей категорий начинаются от почти 10 тысяч и от 6300 рублей соответственно. Места в этих категориях в основном расположены за воротами, также есть угловые места.

      Наиболее же демократичные расценки в четвертой категории. Тут минимальная цена 1280 рублей — это на матч группового этапа, и только для россиян, иностранцам билет обойдется дороже. Сидеть придется на самых высоких местах за воротами, обзор, конечно, будет хуже. Зато посмотреть финал с этих мест обойдется в 7 тысяч рублей.

      Например, на матч открытия самый дешевый билет стоит 3200 рублей, а самый дорогой — 33 тысячи.

      Продажа билетов будет проводиться в несколько этапов, второй начнется после жеребьевки в декабре, а третий — в апреле. Сам турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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