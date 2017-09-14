Петербургские джазмены встретились на баттле

Филармония джазовой музыки проводит необычный концерт двух оркестров в модной нынче форме поединка.

В споре рождается истина, а в джаз-баттле — концертный план на год. Сегодня Давид Голощёкин со своим оркестром выступает против Кирилла Бубякина с Jazz Philharmonic Orchestra. Местом действия популярного ныне действа стал зал филармонии джазовой музыки. Творческий турнир представителей двух разных поколений музыкантов завершится победой одного из участников.



Творческое кредо и стиль победителя определит, чего же будет больше в репертуаре филармонии джазовой музыки в наступившем сезоне: лирической классики с неповторимым налетом ленинградской осени или современных аранжировок хитов легендарных американских оркестров. В любом случае дух соперничества поможет выявить новые музыкальные таланты.



Давид Голощёкин, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки: «Я буду только радоваться появлению новых молодых музыкантов. Чем талантливее они будут, тем радостнее будет на моей душе».

Кирилл Бубякин, создатель оркестра филармонии джазовой музыки: «Конечно, это всегда некое соперничество старого джаза и современных музыкальных стилей. Но, на самом деле, они друг другу абсолютно не мешают. Они могут существовать параллельно».