Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
15 сентября, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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  • 14.09, 22:10
    Баклана сделали символом «Стадиона Санкт-Петербург». Санкт-Петербург, стадионы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБаклана сделали символом «Стадиона Санкт-Петербург»

    Баклана сделали символом «Стадиона Санкт-Петербург»

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    Баклана сделали символом «Стадиона Санкт-Петербург»

    Баклана сделали символом «Стадиона <nobr>Санкт-Петербург»</nobr>

      После нашумевшей истории с протекающей крышей и бакланами футбольный клуб «Зенит» принял решение о символе для своей новой арены.

      С легкой руки вице-губернатора Игоря Албина новым символом стадиона на Крестовском острове станет баклан, сообщают местные СМИ со ссылкой на директора по связям с общественностью футбольного клуба «Зенит».

      Первое появление ростовой куклы-баклана на матче запланировано уже в октябре. Кроме того, на арене планируют установить указатели с изображениями небезызвестных морских птиц.

      Напомним: бакланы стали невероятно популярны после заявления вице-губернатора Петербурга. Пытаясь сгладить ситуацию с протекающей крышей стадиона, Игорь Албин обвинил в порче конструкции бакланов.

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