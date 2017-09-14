Баклана сделали символом «Стадиона Санкт-Петербург»

После нашумевшей истории с протекающей крышей и бакланами футбольный клуб «Зенит» принял решение о символе для своей новой арены.
С легкой руки вице-губернатора Игоря Албина новым символом стадиона на Крестовском острове станет баклан, сообщают местные СМИ со ссылкой на директора по связям с общественностью футбольного клуба «Зенит».
Первое появление ростовой куклы-баклана на матче запланировано уже в октябре. Кроме того, на арене планируют установить указатели с изображениями небезызвестных морских птиц.
Напомним: бакланы стали невероятно популярны после заявления вице-губернатора Петербурга. Пытаясь сгладить ситуацию с протекающей крышей стадиона, Игорь Албин обвинил в порче конструкции бакланов.
Первое появление ростовой куклы-баклана на матче запланировано уже в октябре. Кроме того, на арене планируют установить указатели с изображениями небезызвестных морских птиц.
Напомним: бакланы стали невероятно популярны после заявления вице-губернатора Петербурга. Пытаясь сгладить ситуацию с протекающей крышей стадиона, Игорь Албин обвинил в порче конструкции бакланов.
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