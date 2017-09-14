Меркель выбрала лучший автомобиль на салоне во Франкфурте

Во Франкфурте сегодня официально стартовало одно из самых масштабных и ожидаемых автошоу года. Если в предыдущие два дня увидеть новейшие разработки индустрии могли только журналисты, то теперь двери открыты для всех желающих. И автопроизводителям есть чем похвастаться.
На выставке во Франкфурте — не только все самое дорогое и мощное, но и экологически чистое. Последнее, кстати, не обошла вниманием открывавшая автосалон Ангела Меркель. В своей речи она упомянула так называемый дизельгейт, который бросил тень на весь немецкий автопром.
Недаром говорят, что автомобиль — любимое дитя немцев. Новые легковые автомобили демонстрируются во Франкфурте каждые два года. Поэтому для канцлера Меркель очень удачно, что нынешняя выставка приходится на разгар ее предвыборной борьбы. Меркель имеет возможность высказаться о настоящем и будущем автомобилестроительной промышленности, самой важной в стране, где заняты свыше 800 тысяч человек, — каждый из них, естественно, избиратель.
Свою задачу Меркель видит также в том, чтобы успокоить общественность после невероятного дизельного скандала, где были замешаны крупнейшие немецкие автоконцерны. На карту были поставлены доверие потребителей и легендарное немецкое качество.
Меркель потребовала признать вскрытые манипуляции с выбросами углекислого газа в США и других местах. Но не следует выплескивать ребенка вместе с водой, считает она. Скандалом затронута лишь небольшая часть автопромышленности, тем не менее необходимо вкладывать всё большие средства в развитие новых технологий, не оказывающих вредного воздействия на окружающую среду.
Меркель, которой сегодня показывали полностью электрические или гибридные автомобили, считает, что эра двигателей внутреннего сгорания подходит к концу, однако когда это точно произойдет, сказать сложно. Половина самодвижущихся разработок в мире — без руля и водителя — приходится на Германию.
Из всех показанных машин Меркель больше всего понравился маленький электромобиль Smart, который предназначен для больших городов, для каршеринга, аренды на малый срок. Автомобиль заказывается по смартфону, он сам приезжает, спрашивает, куда ехать, а после того, как доставит пассажира в нужную точку, сам возвращается на базу для подзарядки. И это будущее не так далеко. Меркель сказали, что через два-три года система будет работать в реальности.
Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Недаром говорят, что автомобиль — любимое дитя немцев. Новые легковые автомобили демонстрируются во Франкфурте каждые два года. Поэтому для канцлера Меркель очень удачно, что нынешняя выставка приходится на разгар ее предвыборной борьбы. Меркель имеет возможность высказаться о настоящем и будущем автомобилестроительной промышленности, самой важной в стране, где заняты свыше 800 тысяч человек, — каждый из них, естественно, избиратель.
Свою задачу Меркель видит также в том, чтобы успокоить общественность после невероятного дизельного скандала, где были замешаны крупнейшие немецкие автоконцерны. На карту были поставлены доверие потребителей и легендарное немецкое качество.
Меркель потребовала признать вскрытые манипуляции с выбросами углекислого газа в США и других местах. Но не следует выплескивать ребенка вместе с водой, считает она. Скандалом затронута лишь небольшая часть автопромышленности, тем не менее необходимо вкладывать всё большие средства в развитие новых технологий, не оказывающих вредного воздействия на окружающую среду.
Меркель, которой сегодня показывали полностью электрические или гибридные автомобили, считает, что эра двигателей внутреннего сгорания подходит к концу, однако когда это точно произойдет, сказать сложно. Половина самодвижущихся разработок в мире — без руля и водителя — приходится на Германию.
Из всех показанных машин Меркель больше всего понравился маленький электромобиль Smart, который предназначен для больших городов, для каршеринга, аренды на малый срок. Автомобиль заказывается по смартфону, он сам приезжает, спрашивает, куда ехать, а после того, как доставит пассажира в нужную точку, сам возвращается на базу для подзарядки. И это будущее не так далеко. Меркель сказали, что через два-три года система будет работать в реальности.
Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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