Морские дьяволы. Северные рубежи
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи
15 сентября, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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  • 14.09, 22:10
    Андрей Колесников рассказал НТВ о своей новой книге «Путин. Прораб на галерах». библиотеки и книгоиздание, журналистика, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАндрей Колесников рассказал НТВ о своей новой книге «Путин. Прораб на галерах»

    Андрей Колесников рассказал НТВ о своей новой книге «Путин. Прораб на галерах»

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    Андрей Колесников рассказал НТВ о своей новой книге «Путин. Прораб на галерах»

    Андрей Колесников рассказал НТВ о своей новой книге «Путин. Прораб на галерах»

    Андрей Колесников рассказал НТВ о своей новой книге «Путин. Прораб на галерах»

      В книжные магазины поступила новая книга о Владимире Путине. Ее автор — журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников, который много лет работает с главой государства и написал о президенте сотни репортажей и несколько книг.

      Колесникова так и прозвали — «летописец президента». Новый его сборник называется «Путин. Прораб на галерах». Корреспондент НТВ Сергей Холошевский пригласил автора на разговор о его новой книге.

      Книга появилась после долгого перерыва. Издатели убеждали автора: статьи из «Коммерсанта» можно и нужно издавать отдельной книгой.

      Андрей Колесников: «Какие-то куски из этих текстов являются предметом, не побоюсь этого слова, литературы, поэтому это имеет право появиться под обложкой книги.

      В книге президент общается не только с народом — учеными, школьниками, рыбами, но и, по словам Колесникова, с самим собой.

      Андрей Колесников: „Одна из глав, например, называется «Путин и Путин»“. Надо это посмотреть. Даже страшно комментировать».

      Сам автор считает, что главы в новой книге — это лучшее, что он написал в «Коммерсанте» за последние шесть лет. Но он все равно переделывал их целый месяц.

      Подробности — в видеоматериале.

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