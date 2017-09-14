Андрей Колесников рассказал НТВ о своей новой книге «Путин. Прораб на галерах»

В книжные магазины поступила новая книга о Владимире Путине. Ее автор — журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников, который много лет работает с главой государства и написал о президенте сотни репортажей и несколько книг.
Колесникова так и прозвали — «летописец президента». Новый его сборник называется «Путин. Прораб на галерах». Корреспондент НТВ Сергей Холошевский пригласил автора на разговор о его новой книге.
Книга появилась после долгого перерыва. Издатели убеждали автора: статьи из «Коммерсанта» можно и нужно издавать отдельной книгой.
Андрей Колесников: «Какие-то куски из этих текстов являются предметом, не побоюсь этого слова, литературы, поэтому это имеет право появиться под обложкой книги.
В книге президент общается не только с народом — учеными, школьниками, рыбами, но и, по словам Колесникова, с самим собой.
Андрей Колесников: „Одна из глав, например, называется «Путин и Путин»“. Надо это посмотреть. Даже страшно комментировать».
Сам автор считает, что главы в новой книге — это лучшее, что он написал в «Коммерсанте» за последние шесть лет. Но он все равно переделывал их целый месяц.
Подробности — в видеоматериале.
Книга появилась после долгого перерыва. Издатели убеждали автора: статьи из «Коммерсанта» можно и нужно издавать отдельной книгой.
Андрей Колесников: «Какие-то куски из этих текстов являются предметом, не побоюсь этого слова, литературы, поэтому это имеет право появиться под обложкой книги.
В книге президент общается не только с народом — учеными, школьниками, рыбами, но и, по словам Колесникова, с самим собой.
Андрей Колесников: „Одна из глав, например, называется «Путин и Путин»“. Надо это посмотреть. Даже страшно комментировать».
Сам автор считает, что главы в новой книге — это лучшее, что он написал в «Коммерсанте» за последние шесть лет. Но он все равно переделывал их целый месяц.
Подробности — в видеоматериале.
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