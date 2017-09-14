Сотрудники Росгвардии пытаются уберечь «Зарядье» от новых набегов вандалов

Москвичи и гости столицы, пришедшие в четверг посмотреть на новое чудо ландшафтного дизайна — парк «Зарядье» у Красной площади, — с удивлением увидели там сотрудников Росгвардии. Они теперь охраняют общественный порядок и пытаются
как-то уберечь территорию от разрушения.
Открытый в субботу парк подвергся нашествию вандалов. Там разбиты стеклянные конструкции, вытоптаны цветы, содрана кора с деревьев. Организаторы радуются, что, открывая «Зарядье» в спешке, не успели выпустить туда ежиков — их бы уж точно растоптали. Все эти дни в парке — толпы людей. И уже очевидно, что хрупкая красота, которая обошлась городу в 14 миллиардов рублей, не выдерживает. Корреспондент НТВ Светлана Гордеева отправилась на прогулку в «Зарядье», чтобы разобраться в проблеме.
Говоря о «Зарядье», впору бы вспомнить историю о слоне в посудной лавке. После открытия парка москвичи ушли домой с грандиозными впечатлениями, оставив за собой грандиозный погром.
Сотрудники Росгвардии шутят: если бы за каждое замечание они получали рубль, к вечеру стали бы миллионерами. Но люди словно не слышат и не видят, упорно топчут можжевельник, ругая между делом бессовестных неизвестных вандалов.
Справедливости ради нужно отметить, что площадка северного ландшафта изначально не рассчитана на массового и местами дикого посетителя: дорожки слишком узкие и посыпаны той же гранитной крошкой, что и клумбы с неприметными пыльными мхами. Но вот как оправдать вандализм в других зонах?
Игорь Сафиуллин, руководитель садово-парковой службы «Зарядье»: «В зоне водоема под парящим мостом почему-то посреди клумбы, среди прекрасных сибирских ирисов, посетители располагаются совершенно свободно».
Экологи подсчитали: всего за несколько суток в парке уничтожено около 10 тысяч растений. И ладно бы случайно топтали, а то ведь некоторые «особо хозяйственные» горожане по принципу «все в дом» украдкой уносят горшки с цветами.
Ничем иным как вандализмом не назовешь и повреждение стеклянного купола. Его в парке установили для комфорта посетителей, под ним можно спрятаться от дождя и снега. Кроме того, под куполом можно регулировать температуру воздуха — в жару снижать на пять градусов, зимой повышать. Сложную конструкцию кто-то уже проверил на прочность: от удара каким-то предметом треснули один из треугольников и окно.
Парк стоимостью в 14 миллиардов рублей открыт, но нерешенным остается риторический вопрос: кто виноват? Авторы ли идеи, разбившие парк в центре, в одном из самых людных мест, или москвичи, которые к таким модным европейским городским решениям оказались не готовы? В любом случае чиновники знают, что делать: отказаться от круглосуточной работы парка, иначе и того, что уцелело, не останется.
Говоря о «Зарядье», впору бы вспомнить историю о слоне в посудной лавке. После открытия парка москвичи ушли домой с грандиозными впечатлениями, оставив за собой грандиозный погром.
Сотрудники Росгвардии шутят: если бы за каждое замечание они получали рубль, к вечеру стали бы миллионерами. Но люди словно не слышат и не видят, упорно топчут можжевельник, ругая между делом бессовестных неизвестных вандалов.
Справедливости ради нужно отметить, что площадка северного ландшафта изначально не рассчитана на массового и местами дикого посетителя: дорожки слишком узкие и посыпаны той же гранитной крошкой, что и клумбы с неприметными пыльными мхами. Но вот как оправдать вандализм в других зонах?
Игорь Сафиуллин, руководитель садово-парковой службы «Зарядье»: «В зоне водоема под парящим мостом почему-то посреди клумбы, среди прекрасных сибирских ирисов, посетители располагаются совершенно свободно».
Экологи подсчитали: всего за несколько суток в парке уничтожено около 10 тысяч растений. И ладно бы случайно топтали, а то ведь некоторые «особо хозяйственные» горожане по принципу «все в дом» украдкой уносят горшки с цветами.
Ничем иным как вандализмом не назовешь и повреждение стеклянного купола. Его в парке установили для комфорта посетителей, под ним можно спрятаться от дождя и снега. Кроме того, под куполом можно регулировать температуру воздуха — в жару снижать на пять градусов, зимой повышать. Сложную конструкцию кто-то уже проверил на прочность: от удара каким-то предметом треснули один из треугольников и окно.
Парк стоимостью в 14 миллиардов рублей открыт, но нерешенным остается риторический вопрос: кто виноват? Авторы ли идеи, разбившие парк в центре, в одном из самых людных мест, или москвичи, которые к таким модным европейским городским решениям оказались не готовы? В любом случае чиновники знают, что делать: отказаться от круглосуточной работы парка, иначе и того, что уцелело, не останется.
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