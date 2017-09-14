Лелуш и Легран получили приглашения на открытие фестиваля молодежи и студентов в Москве

До начала Всемирного фестиваля молодежи и студентов остался ровно месяц. Он откроется 14 октября грандиозным парадом в Москве, а все главные мероприятия будут проходить в Сочи.
Столица уже принимала этот молодежный форум. Впервые он прошел в Москве в 1957 году. Среди 30 тысяч иностранцев, которые приехали тогда в Советский Союз, были и молодые французы — начинающий кинолюбитель Клод Лелуш и композитор Мишель Легран. Сегодня их пригласили в российское посольство в Париже, где вручили приглашения на открытие фестиваля в Москве.
При этом, несмотря на более чем 50-летнюю дружбу, только в резиденции посла России Легран и Лелуш с удивлением открыли для себя, что оба были в Москве на VI Международном фестивале молодежи и студентов. В 1957 году Лелушу было 19 лет, Леграну — 25. Сегодня они рассказали, что именно московский фестиваль сделал их по-настоящему великими.
Клод Лелуш: «У меня оказался шанс попасть на съемочную площадку, где Михаил Калатозов снимал свои „Летят журавли“. Проведя с ним всего один день, я решил стать режиссером. Ведь в Москву ведь я приехал просто оператором новостей».
Лелуш признался, что приехал в Москву, чтобы снять картину о СССР «Когда поднимается занавес». Сенсационный фильм с кадрами, снятыми скрытой камерой в мавзолее, так и не был показан ни на одном канале, тем не менее, именно благодаря этой ленте Лелуш смог заработать свой первый солидный гонорар и основать свою кинокомпанию.
А Мишель Легран просто встретил в Москве свою судьбу.
Мишель Легран: «У меня был оркестр из 40 музыкантов, мы на корабле из Гавра приплыли в Ленинград, а уже в Москве я встретил молодую девушку, которую увез с собой и женился в Париже. Вы представляете историческую важность этого фестиваля? Он просто изменил наши жизни».
Спустя 60 лет Лелуш и Легран приедут на новый, уже постсоветский фестиваль молодежи и студентов. Легран собирается сыграть на открытии те же мелодии, которые исполнял его джазовый оркестр в 1957 году. А у Лелуша, как он сам говорит, в кармане всегда есть маленькая камера, и он обязательно привезет из Сочи новый фильм о новом времени.
Подробности — в сюжете европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.
При этом, несмотря на более чем 50-летнюю дружбу, только в резиденции посла России Легран и Лелуш с удивлением открыли для себя, что оба были в Москве на VI Международном фестивале молодежи и студентов. В 1957 году Лелушу было 19 лет, Леграну — 25. Сегодня они рассказали, что именно московский фестиваль сделал их по-настоящему великими.
Клод Лелуш: «У меня оказался шанс попасть на съемочную площадку, где Михаил Калатозов снимал свои „Летят журавли“. Проведя с ним всего один день, я решил стать режиссером. Ведь в Москву ведь я приехал просто оператором новостей».
Лелуш признался, что приехал в Москву, чтобы снять картину о СССР «Когда поднимается занавес». Сенсационный фильм с кадрами, снятыми скрытой камерой в мавзолее, так и не был показан ни на одном канале, тем не менее, именно благодаря этой ленте Лелуш смог заработать свой первый солидный гонорар и основать свою кинокомпанию.
А Мишель Легран просто встретил в Москве свою судьбу.
Мишель Легран: «У меня был оркестр из 40 музыкантов, мы на корабле из Гавра приплыли в Ленинград, а уже в Москве я встретил молодую девушку, которую увез с собой и женился в Париже. Вы представляете историческую важность этого фестиваля? Он просто изменил наши жизни».
Спустя 60 лет Лелуш и Легран приедут на новый, уже постсоветский фестиваль молодежи и студентов. Легран собирается сыграть на открытии те же мелодии, которые исполнял его джазовый оркестр в 1957 году. А у Лелуша, как он сам говорит, в кармане всегда есть маленькая камера, и он обязательно привезет из Сочи новый фильм о новом времени.
Подробности — в сюжете европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.
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