В США на базе Форт-Брагг прогремел взрыв: 15 спецназовцев ранены

По меньшей мере 15 американских военных из подразделений спецназа получили ранения при взрыве на полигоне базы
Форт-Брагг.
Об инциденте сообщил представитель командования специальных операций подполковник Роб Бокхолт. Причины взрыва на полигоне Форт-Брагг, где проходят подготовку десантники и военные из подразделений спецназа, не разглашаются. По его словам, при взрыве пострадали как минимум 15 военных.
Роб Бокхолт: «Они получили ранения, но мы не знаем, насколько они серьезны».
Сообщается, что несколько пострадавших военнослужащих были эвакуированы на вертолете в военный госпиталь Womac Army Medical Center, передает ТАСС.
Форт-Брагг находится в штате Северная Каролина. Это крупнейшая в мире военная база. На ее территории несут службу около 50 тысяч военных.
Роб Бокхолт: «Они получили ранения, но мы не знаем, насколько они серьезны».
Сообщается, что несколько пострадавших военнослужащих были эвакуированы на вертолете в военный госпиталь Womac Army Medical Center, передает ТАСС.
Форт-Брагг находится в штате Северная Каролина. Это крупнейшая в мире военная база. На ее территории несут службу около 50 тысяч военных.
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