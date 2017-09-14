Морские дьяволы. Северные рубежи
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи
15 сентября, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.09, 20:39

    В США на базе Форт-Брагг прогремел взрыв: 15 спецназовцев ранены

    1 комментарий
    • Фото: @WDTN /twitter.com
    В США на базе <nobr>Форт-Брагг</nobr> прогремел взрыв: 15 спецназовцев ранены

    В США на базе Форт-Брагг прогремел взрыв: 15 спецназовцев ранены

    В США на базе <nobr>Форт-Брагг</nobr> прогремел взрыв: 15 спецназовцев ранены
  • Фото: @WDTN /twitter.com

    • По меньшей мере 15 американских военных из подразделений спецназа получили ранения при взрыве на полигоне базы Форт-Брагг.

    Об инциденте сообщил представитель командования специальных операций подполковник Роб Бокхолт. Причины взрыва на полигоне Форт-Брагг, где проходят подготовку десантники и военные из подразделений спецназа, не разглашаются. По его словам, при взрыве пострадали как минимум 15 военных.

    Роб Бокхолт: «Они получили ранения, но мы не знаем, насколько они серьезны».

    Сообщается, что несколько пострадавших военнослужащих были эвакуированы на вертолете в военный госпиталь Womac Army Medical Center, передает ТАСС.

    Форт-Брагг находится в штате Северная Каролина. Это крупнейшая в мире военная база. На ее территории несут службу около 50 тысяч военных.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru