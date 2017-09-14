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  • 14.09, 19:08
    Питерские инженеры представили ортопедические стельки из 3D-принтера. Санкт-Петербург, медицина, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПитерские инженеры представили ортопедические стельки из 3D-принтера

    Питерские инженеры представили ортопедические стельки из 3D-принтера

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    Питерские инженеры представили ортопедические стельки из 3D-принтера

    Питерские инженеры представили ортопедические стельки из <nobr>3D-принтера</nobr>

      На всероссийском конгрессе, посвященном реабилитации, разработчики продемонстрировали последние достижения в области производства ортопедических изделий.

      Ведущие российские и иностранные специалисты в области реабилитации собрались на профессиональном конгрессе в Петербурге. В течение трех дней они будут обсуждать достижения и ключевые вопросы своей отрасли.

      Во время дискуссий у медиков будет возможность напрямую пообщаться с чиновниками, что позволит выработать новые направления в реабилитации. А тем для обсуждения предостаточно.

      Одной из важнейших станет ранняя помощь семьям с детьми. Решения участники конгресса планируют объединить в одном документе.

      Геннадий Пономаренко, генеральный директор ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта»: «Мы надеемся, что эта резолюция послужит основанием для формирования новых законодательных и правовых инициатив в рамках дальнейшего повышения уровня качества жизни данной категории пациентов, которых на сегодняшний день у нас в стране насчитывается порядка 12 млн человек. К сожалению, среди этого количества 600 тысяч составляют наши дети».

      И конечно, на конгрессе представлена техника и медицинские разработки. Например, ванная для вытяжения позвоночника. По словам специалистов, она позволяет более эффективно и безопасно проводить реабилитацию. Весь процесс полностью контролирует компьютер.

      А в петербургском университете имени Альбрехта совершили цифровую революцию. Там научились печатать индивидуальные протезы рук и ног, а также ортопедические стельки на 3D- принтере.

      По словам специалистов, 3D-печать позволяет сэкономить средства на изготовление ортопедических изделий. Но пока это первая в стране подобная лаборатория.

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