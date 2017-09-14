Питерские инженеры представили ортопедические стельки из 3D-принтера

На всероссийском конгрессе, посвященном реабилитации, разработчики продемонстрировали последние достижения в области производства ортопедических изделий.

Ведущие российские и иностранные специалисты в области реабилитации собрались на профессиональном конгрессе в Петербурге. В течение трех дней они будут обсуждать достижения и ключевые вопросы своей отрасли.



Во время дискуссий у медиков будет возможность напрямую пообщаться с чиновниками, что позволит выработать новые направления в реабилитации. А тем для обсуждения предостаточно.



Одной из важнейших станет ранняя помощь семьям с детьми. Решения участники конгресса планируют объединить в одном документе.



Геннадий Пономаренко, генеральный директор ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта»: «Мы надеемся, что эта резолюция послужит основанием для формирования новых законодательных и правовых инициатив в рамках дальнейшего повышения уровня качества жизни данной категории пациентов, которых на сегодняшний день у нас в стране насчитывается порядка 12 млн человек. К сожалению, среди этого количества 600 тысяч составляют наши дети».



И конечно, на конгрессе представлена техника и медицинские разработки. Например, ванная для вытяжения позвоночника. По словам специалистов, она позволяет более эффективно и безопасно проводить реабилитацию. Весь процесс полностью контролирует компьютер.



А в петербургском университете имени Альбрехта совершили цифровую революцию. Там научились печатать индивидуальные протезы рук и ног, а также ортопедические стельки на 3D- принтере.



По словам специалистов, 3D-печать позволяет сэкономить средства на изготовление ортопедических изделий. Но пока это первая в стране подобная лаборатория.