Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
15 сентября, 14:00
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  • 14.09, 20:39
    Выбросить тело в центре Белгорода мог смертельно больной бизнесмен. Белгород, расследование, самоубийства, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВыбросить тело в центре Белгорода мог смертельно больной бизнесмен

    Выбросить тело в центре Белгорода мог смертельно больной бизнесмен

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    Выбросить тело в центре Белгорода мог смертельно больной бизнесмен

    Выбросить тело в центре Белгорода мог смертельно больной бизнесмен

    Выбросить тело в центре Белгорода мог смертельно больной бизнесмен

      Следователи продолжают выяснять обстоятельства жуткой сцены на главной площади Белгорода, очевидцами которой стали десятки человек.

      Бизнесмен припарковал машину напротив здания администрации, достал из багажника тело мужчины, а потом попытался застрелиться. Коммерсант остался жив и был госпитализирован, однако допросить его пока не представляется возможным.

      Камера наблюдения, установленная в самом центре Белгорода, позволила по секундам восстановить картину шокирующего инцидента. Но только к вечеру сыщикам удалось выстроить несколько предварительных версий случившегося.

      Стрелявшим оказался 65-летний местный житель Владислав Файден. Фамилия погибшего, предположительно, Яшин. Он гораздо моложе. По предварительным данным, мужчины были компаньонами и Яшин задолжал старшему товарищу около 200 тысяч рублей за некие строительные работы.

      Сегодня утром, по словам соседей, компаньоны встретились в очередной раз, начали ругаться, в итоге Файден застрелил партнера. Зачем привез тело на Соборную площадь — остается загадкой. Медики установят, отдавал отчет своим действиям пожилой коммерсант или нет. Возможно, он не сразу осознал, что произошло, и после этого решил покончить с собой. Пуля не задела мозг, прошла навылет.

      Сейчас за жизнь мужчины борются врачи. Знакомые Файдена говорят, что он был в целом тихим человеком: избегал ссор, вел спокойный образ жизни. О его семье мало что известно, но говорят, что у него была сожительница. Кроме того, соседи рассказывают, что у пенсионера обнаружили рак в последней, четвертой стадии. Сейчас эту информацию проверяют следователи.

      По факту произошедшего возбуждено сразу два уголовных дела по статьям «Незаконное хранение оружия» и «Убийство». Сыщики рассчитывают, что Файден все-таки придет в себя и даст показания.

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