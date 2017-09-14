Ирада Зейналова побеседовала с главными участниками одной из самых громких историй последних месяцев — депутатом Госдумы Натальей Поклонской и режиссером Алексеем Учителем.
Скандал вокруг фильма «Матильда» давно вырвался из медийной плоскости в реальную жизнь: кинотеатры отказываются показывать картину еще до ее выхода в прокат, дело дошло до «попытки поджога» студии Учителя, а также поджога автомобилей. Новость последнего часа: на сеансах «Матильды» будут дежурить полицейские.
Ведущая «Итогов недели» встретилась с главными участниками этой истории. Все подробности — в это воскресенье в 19:00 на НТВ.
Напомним, «Матильда» рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Наталья Поклонская усмотрела в этом сюжете оскорбление религиозных чувств (царская семья в свое время была канонизирована РПЦ, Николай II почитается православными как «царственный страстотерпец»). Сама Поклонская действия православных активистов, угрожающих режиссеру и прокатчикам, называет провокацией.
Ведущая «Итогов недели» встретилась с главными участниками этой истории. Все подробности — в это воскресенье в 19:00 на НТВ.
Связанные «Матильдой»: две стороны одного большого скандала — Наталья Поклонская и Алексей Учитель. Эксклюзив в это воскресенье.Опубликовано Ирада Зейналова 14 сентября 2017 г.
Запись интервью с Натальей Поклонской
Записали интервью с Натальей Поклонской. Ждите в ближайшем выпуске — в воскресенье вечером.Опубликовано Ирада Зейналова 14 сентября 2017 г.
Напомним, «Матильда» рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Наталья Поклонская усмотрела в этом сюжете оскорбление религиозных чувств (царская семья в свое время была канонизирована РПЦ, Николай II почитается православными как «царственный страстотерпец»). Сама Поклонская действия православных активистов, угрожающих режиссеру и прокатчикам, называет провокацией.
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