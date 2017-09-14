Четверо боевиков и полевой командир ИГ сдались в сирийской Ракке

В Ракке пятеро боевиков и «эмир» запрещенной в России группировки ИГИЛ сдались ополчению «Демократических сил Сирии».
О том, что пятеро террористов в Ракке решили сложить оружие, рассказал Райан Дилон, представитель международной коалиции, которую возглавляют США.
Райан Дилон: «Пять сдались на этой неделе, включая военного „эмира“».
Арабо-курдские силы «Демократических сил Сирии» вместе с международной коалицией США штурмуют форпост ИГИЛ на Евфрате — Ракку. Этот город ранее считался «столицей» ИГИЛ.
В коалиции добавили, что поставки гуманитарной помощи ООН и Всемирной продовольственной программы в этот район затруднены. Бои ведутся в исторической части Ракки, передает РИА Новости.
Райан Дилон: «Пять сдались на этой неделе, включая военного „эмира“».
Арабо-курдские силы «Демократических сил Сирии» вместе с международной коалицией США штурмуют форпост ИГИЛ на Евфрате — Ракку. Этот город ранее считался «столицей» ИГИЛ.
В коалиции добавили, что поставки гуманитарной помощи ООН и Всемирной продовольственной программы в этот район затруднены. Бои ведутся в исторической части Ракки, передает РИА Новости.
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