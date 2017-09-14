Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
15 сентября, 14:00
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  • 14.09, 20:39

    Четверо боевиков и полевой командир ИГ сдались в сирийской Ракке

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    Четверо боевиков и полевой командир ИГ сдались в сирийской Ракке

    Четверо боевиков и полевой командир ИГ сдались в сирийской Ракке

    В Ракке пятеро боевиков и «эмир» запрещенной в России группировки ИГИЛ сдались ополчению «Демократических сил Сирии».

    О том, что пятеро террористов в Ракке решили сложить оружие, рассказал Райан Дилон, представитель международной коалиции, которую возглавляют США.

    Райан Дилон: «Пять сдались на этой неделе, включая военного „эмира“».

    Арабо-курдские силы «Демократических сил Сирии» вместе с международной коалицией США штурмуют форпост ИГИЛ на Евфрате — Ракку. Этот город ранее считался «столицей» ИГИЛ.

    В коалиции добавили, что поставки гуманитарной помощи ООН и Всемирной продовольственной программы в этот район затруднены. Бои ведутся в исторической части Ракки, передает РИА Новости.

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