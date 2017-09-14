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  • 14.09, 19:08
    Университет профсоюзов заплатит 3 млн за снесенную дачу-памятник под Петербургом. Санкт-Петербург, архитектура, профсоюзы, памятники, Ленинградская область, вузы, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУниверситет профсоюзов заплатит 3 млн за снесенную дачу-памятник под Петербургом

    Университет профсоюзов заплатит 3 млн за снесенную дачу-памятник под Петербургом

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    Университет профсоюзов заплатит 3 млн за снесенную дачу-памятник под Петербургом

    Университет профсоюзов заплатит 3 млн за снесенную <nobr>дачу-памятник</nobr> под Петербургом

      Городской суд Северной столицы вынес решение по скандальному делу об уничтожении памятника деревянного зодчества.

      Санкт-Петербургскому гуманитарному университету профсоюзов придется выплатить три миллиона рублей за разрушенную дачу в саду «Озерки» в поселке Токсово. Жалобу, в которой представители вуза пытались оспорить штраф, наложенный по настоянию КГИОП (комитета по охране памятников), сегодня отклонил Городской суд.

      Разбирательство вокруг памятника деревянного зодчества тянется больше года. Сначала стало известно об ухудшении его состояния. Ревизоры обнаружили следы пожара, утрату витражей и обшивки.

      А прошлым летом здание тайно снесли. Всё это произошло уже после того, как дача была передана в управление университета профсоюзов. Сейчас специалисты комитета по охране памятников намерены добиваться от вуза ее воссоздания.

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