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  • 14.09, 19:08

    КНДР пригрозила затопить Японию и погрузить США во тьму

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    КНДР пригрозила затопить Японию и погрузить США во тьму

    КНДР пригрозила затопить Японию и погрузить США во тьму

    В КНДР в жесткой форме отреагировали на недавно принятые санкции Совбеза ООН.

    Власти северокорейской страны пообещали погрузить острова Японии в море, а США «забить до смерти, как собак». Также по телевидению КНДР прозвучали призывы «погрузить Америку во тьму и пепел», сообщает The Guardian.

    Таким образом в Пхеньяне отреагировали на принятую недавно резолюцию Совбеза ООН об ужесточении санкций, инициаторами которой стали Вашингтон и Токио.

    смотретьУдар по нефти, газу и текстилю: новые санкции против КНДР назвали самыми жесткими в ХХI веке
    Удар по нефти, газу и текстилю: новые санкции против КНДР назвали самыми жесткими в ХХI веке
    Напомним, документ получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Новые санкции назвали самыми жесткими в XXI веке. Пхеньяну запретили покупать сжиженный газ. Кроме того, введен лимит на приобретение сырой нефти — не более 2 млн баррелей в год. Также северокорейцы не смогут продавать за рубеж свой текстиль.

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