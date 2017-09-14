КНДР пригрозила затопить Японию и погрузить США во тьму

В КНДР в жесткой форме отреагировали на недавно принятые санкции Совбеза ООН.
Власти северокорейской страны пообещали погрузить острова Японии в море, а США «забить до смерти, как собак». Также по телевидению КНДР прозвучали призывы «погрузить Америку во тьму и пепел», сообщает The Guardian.
Таким образом в Пхеньяне отреагировали на принятую недавно резолюцию Совбеза ООН об ужесточении санкций, инициаторами которой стали Вашингтон и Токио.
Напомним, документ получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Новые санкции назвали самыми жесткими в XXI веке. Пхеньяну запретили покупать сжиженный газ. Кроме того, введен лимит на приобретение сырой нефти — не более 2 млн баррелей в год. Также северокорейцы не смогут продавать за рубеж свой текстиль.
Таким образом в Пхеньяне отреагировали на принятую недавно резолюцию Совбеза ООН об ужесточении санкций, инициаторами которой стали Вашингтон и Токио.
Напомним, документ получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Новые санкции назвали самыми жесткими в XXI веке. Пхеньяну запретили покупать сжиженный газ. Кроме того, введен лимит на приобретение сырой нефти — не более 2 млн баррелей в год. Также северокорейцы не смогут продавать за рубеж свой текстиль.
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