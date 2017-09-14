Пляжи Афин закрыты из-за разлива нефти

В Афинах запрещено купание на загрязненных мазутом пляжах после крушения танкера Agia Zoni.
Разлив нефти произошел в Сароническом заливе в минувшее воскресенье. Причины крушения танкера, на борту которого было более двух тонн мазута, пока не установлены. Несмотря на усилия аварийных служб по консервации утечки, спустя сутки береговая линия ближайших островов покрылись слоем мазута, а популярные пляжи Афин оказались загрязнены через два дня.
Власти заявляют, что предприняли все возможные усилия, чтобы остановить разлив нефти. В море разместили боновые заграждения, а аварийные бригады собирают смешанный с мазутом песок. Тем не менее купание на загрязненных пляжах Афин пришлось запретить.
По данным газеты Proto Thema, на полную очистку пляжей Афин может уйти до 10 лет, хотя точный экологический ущерб еще не установлен. Греческие власти запросили помощь ЕС в ликвидации разлива нефти.
Власти заявляют, что предприняли все возможные усилия, чтобы остановить разлив нефти. В море разместили боновые заграждения, а аварийные бригады собирают смешанный с мазутом песок. Тем не менее купание на загрязненных пляжах Афин пришлось запретить.
По данным газеты Proto Thema, на полную очистку пляжей Афин может уйти до 10 лет, хотя точный экологический ущерб еще не установлен. Греческие власти запросили помощь ЕС в ликвидации разлива нефти.
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