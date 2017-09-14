Разлив кипятка привел к ограничению движения на северо-западе Петербурга

Сегодня улицу академика Шиманского в Приморском районе города заволокло паром.

Там произошла коммунальная авария — прорвало трубу с горячей водой. Кипяток затопил проезжую часть и пешеходную зону. Движение транспорта от Школьной улицы до Савушкина ограничили.



Специалисты ГУП «ТЭК» уже прибыли на место. Вытекание воды локализовано, идут восстановительные работы. По нормативам на это отведено 13 часов.



Дома, попавшие в зону аварии, планируют запитать по резервной схеме. Всего в подаче горячей воды ограничены жители восьми кварталов.