В Волгограде сняли на видео маленького ребенка за рулем иномарки

В Интернете появилось видео, которое возмутило пользователей соцсетей. На кадрах видно ребенка на водительском сиденье BMW на дороге в Волгограде.

Видеозапись была сделана на авторегистратор в центре Волгограда. Перед остановкой «Современник» на дорожной полосе в сторону северной части города на светофоре остановился автомобиль BMW. В этот момент стало видно, что на водительском сиденье находится маленький ребенок.



Малыш высовывал ручку в полуопущенное окно. Поскольку окна в BMW были затонированы, других пассажиров в салоне очевидцам разглядеть не удалось. По-видимому, водитель держал ребенка на коленях, сидя за рулем, что является нарушением правил безопасности.

