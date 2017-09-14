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  • 14.09, 19:08
    В Волгограде сняли на видео маленького ребенка за рулем иномарки. автомобили, Волгоград, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Волгограде сняли на видео маленького ребенка за рулем иномарки

    В Волгограде сняли на видео маленького ребенка за рулем иномарки

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    В Волгограде сняли на видео маленького ребенка за рулем иномарки

    В Волгограде сняли на видео маленького ребенка за рулем иномарки

    В Волгограде сняли на видео маленького ребенка за рулем иномарки

      В Интернете появилось видео, которое возмутило пользователей соцсетей. На кадрах видно ребенка на водительском сиденье BMW на дороге в Волгограде.

      Видеозапись была сделана на авторегистратор в центре Волгограда. Перед остановкой «Современник» на дорожной полосе в сторону северной части города на светофоре остановился автомобиль BMW. В этот момент стало видно, что на водительском сиденье находится маленький ребенок.

      Малыш высовывал ручку в полуопущенное окно. Поскольку окна в BMW были затонированы, других пассажиров в салоне очевидцам разглядеть не удалось. По-видимому, водитель держал ребенка на коленях, сидя за рулем, что является нарушением правил безопасности.

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