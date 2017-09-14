На востоке Петербурга укладывают рельсы для трамвайного «Чижика»

В начале ноября в Петербурге должны запустить линию частного скоростного трамвая, который свяжет район Ржевки с метро «Ладожская».

Этой осенью в Красногвардейском районе Петербурга начнет ходить частный трамвай. При том что в рамках государственно-частного партнерства вагоны будут комфортнее, быстрее и тише. Трамвай всегда был для Петербурга особенным видом общественного транспорта, отсюда и такое пристальное внимание к этому проекту.



Сколько будет стоить проезд в частном трамвае и сохранятся ли льготы, выяснял корреспондент НТВ Антон Зыков.



На проспектах Косыгина и Наставников уже не первую неделю устанавливают специальные трубы. Так слой за слоем появляются новые трамвайные пути. Подрядчики говорят: подземные коммуникации здесь были спроектированы еще в 70-х. И с того момента они превратились в старый клубок проводов, который даже не стали распутывать.



Борис Мурашов, заместитель генерального директора компании-инвестора: «Только на первом участке проспекта Наставников нам пришлось переложить 47 различных пересечений. Это водоводы, канализации, теплотрассы, кабельные линии. Все они взяты в футляры, защищены. И понятно, что если вдруг произойдет какая-то авария, то трамвай уже не остановится».



Не остановится он — трехсекционный, двусторонний трамвай. В салоне обещают удобные кресла, низкие полы и разъемы для подзарядки гаджетов и даже розетки для телевизора. Называется состав «Чижик». Правда, напоминает больше гусеницу. Но разве что реактивную, улыбаются подрядчики. Его крейсерская скорость до 65 км/ч.



Борис Мурашов, заместитель генерального директора компании-инвестора: «Этот трамвай не только довезет пассажиров достаточно быстро до Ладожского вокзала, но в том числе снимет многие дублирующие сегодня маршруты. Особенно маленькие маршрутки, которые сейчас довозят людей до вокзала и забивают проезжую часть. Основную массу людей этого микрорайона, по идее концессионного соглашения, должен перевозить именно трамвай».



Трамвай должен ускоряться и за счет большого количества прямых участков. Как видно на карте, поворотов совсем немного. Все дороги ведут к Ладожскому вокзалу. И как раз на подъезде соединяются три ветки путей. Этот ключевой участок на проспекте Косыгина до Хасанской улицы и с поворотом на проспект Наставников и должны открыть первым. К слову, поедут трамваи по железнодорожным рельсам.



Разногласия возникли по поводу укладки рельсов. Дело в том, что подрядчик предлагал на всем протяжении пути буквально залить бетоном. Но у города возникли опасения, что такая система еще не проверена не то что в Петербурге, но даже в России. И рекомендовали остановиться на рельсо-шпальной системе и засыпать пустоты гравием. Долго спорили. В итоге пришли к единому мнению, что на прямой будет рельсо-шпальная система, а на так называемой кривой — на поворотах, остановочных пунктах — всё зальют бетоном. Так и для пассажиров будет спокойнее.



Дальше — сложнее. Оказалось, что подрядчик опаздывает по срокам на два месяца, хотя трамвай планировали запустить с началом учебного года. В самой компании переводят стрелки на Смольный. Мол, они медлили с передачей участков под строительство. В профильном комитете проблем не видят. Ведь землю в итоге отдали, а без сложностей в первом подобном проекте не обойтись.



Дмитрий Синкин, заместитель председателя комитета по инвестициям: «Никогда еще участки автомобильных дорог, которые находятся в госсобственности, не передавались частным компаниям. Такое привлечение частного капитала — это крайне позитивный сигнал. Ведь в такие сложные проекты готовы вкладываться частные инвесторы».



По сути трамвайные пути и сам подвижной состав — в собственности города, а инвестор их арендует со всеми вытекающими последствиями по уходу и ремонту. Но для пассажиров всё новое окажется хорошо забытым старым. Вернутся на свои маршруты привычные «восьмерка» и «десятка», и даже стоимость проезда останется прежней.



Ирина Ефимова, пресс-секретарь комитета по транспорту: «В Красногвардейском районе окажется два участка трамвайной сети, которые будут эксплуатироваться совместно. С одной стороны, на них будут ездить трамваи транспортно-концессионной компании. И по этим же участкам будут работать трамваи „Горэлектротранса“».



Закупка и эксплуатация трамваев с длиной вагона больше 30 метров оценивается в 30 миллиардов рублей. По проекту планируется в год по району перевозить чуть больше 30 миллионов человек. А по окончании концессионного соглашения, то есть через 30 лет, трамвай переходит в руки Смольного. Только до этого еще нужно его запустить. И подрядчик теперь думает, как бы успеть всё закончить к 30 октября.