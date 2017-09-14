Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
15 сентября, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.09, 19:08
    На востоке Петербурга укладывают рельсы для трамвайного «Чижика». Санкт-Петербург, общественный транспорт, трамваи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа востоке Петербурга укладывают рельсы для трамвайного «Чижика»

    На востоке Петербурга укладывают рельсы для трамвайного «Чижика»

    комментировать
    На востоке Петербурга укладывают рельсы для трамвайного «Чижика»

    На востоке Петербурга укладывают рельсы для трамвайного «Чижика»

    На востоке Петербурга укладывают рельсы для трамвайного «Чижика»

      В начале ноября в Петербурге должны запустить линию частного скоростного трамвая, который свяжет район Ржевки с метро «Ладожская».

      Этой осенью в Красногвардейском районе Петербурга начнет ходить частный трамвай. При том что в рамках государственно-частного партнерства вагоны будут комфортнее, быстрее и тише. Трамвай всегда был для Петербурга особенным видом общественного транспорта, отсюда и такое пристальное внимание к этому проекту.

      Сколько будет стоить проезд в частном трамвае и сохранятся ли льготы, выяснял корреспондент НТВ Антон Зыков.

      На проспектах Косыгина и Наставников уже не первую неделю устанавливают специальные трубы. Так слой за слоем появляются новые трамвайные пути. Подрядчики говорят: подземные коммуникации здесь были спроектированы еще в 70-х. И с того момента они превратились в старый клубок проводов, который даже не стали распутывать.

      Борис Мурашов      , заместитель генерального директора компании-инвестора: «Только на первом участке проспекта Наставников нам пришлось переложить 47 различных пересечений. Это водоводы, канализации, теплотрассы, кабельные линии. Все они взяты в футляры, защищены. И понятно, что если вдруг произойдет какая-то авария, то трамвай уже не остановится».

      Не остановится он — трехсекционный, двусторонний трамвай. В салоне обещают удобные кресла, низкие полы и разъемы для подзарядки гаджетов и даже розетки для телевизора. Называется состав «Чижик». Правда, напоминает больше гусеницу. Но разве что реактивную, улыбаются подрядчики. Его крейсерская скорость до 65 км/ч.

      Борис Мурашов, заместитель генерального директора компании-инвестора: «Этот трамвай не только довезет пассажиров достаточно быстро до Ладожского вокзала, но в том числе снимет многие дублирующие сегодня маршруты. Особенно маленькие маршрутки, которые сейчас довозят людей до вокзала и забивают проезжую часть. Основную массу людей этого микрорайона, по идее концессионного соглашения, должен перевозить именно трамвай».

      Трамвай должен ускоряться и за счет большого количества прямых участков. Как видно на карте, поворотов совсем немного. Все дороги ведут к Ладожскому вокзалу. И как раз на подъезде соединяются три ветки путей. Этот ключевой участок на проспекте Косыгина до Хасанской улицы и с поворотом на проспект Наставников и должны открыть первым. К слову, поедут трамваи по железнодорожным рельсам.

      Разногласия возникли по поводу укладки рельсов. Дело в том, что подрядчик предлагал на всем протяжении пути буквально залить бетоном. Но у города возникли опасения, что такая система еще не проверена не то что в Петербурге, но даже в России. И рекомендовали остановиться на рельсо-шпальной системе и засыпать пустоты гравием. Долго спорили. В итоге пришли к единому мнению, что на прямой будет рельсо-шпальная система, а на так называемой кривой — на поворотах, остановочных пунктах — всё зальют бетоном. Так и для пассажиров будет спокойнее.

      Дальше — сложнее. Оказалось, что подрядчик опаздывает по срокам на два месяца, хотя трамвай планировали запустить с началом учебного года. В самой компании переводят стрелки на Смольный. Мол, они медлили с передачей участков под строительство. В профильном комитете проблем не видят. Ведь землю в итоге отдали, а без сложностей в первом подобном проекте не обойтись.

      Дмитрий Синкин, заместитель председателя комитета по инвестициям: «Никогда еще участки автомобильных дорог, которые находятся в госсобственности, не передавались частным компаниям. Такое привлечение частного капитала — это крайне позитивный сигнал. Ведь в такие сложные проекты готовы вкладываться частные инвесторы».

      По сути трамвайные пути и сам подвижной состав — в собственности города, а инвестор их арендует со всеми вытекающими последствиями по уходу и ремонту. Но для пассажиров всё новое окажется хорошо забытым старым. Вернутся на свои маршруты привычные «восьмерка» и «десятка», и даже стоимость проезда останется прежней.

      Ирина Ефимова, пресс-секретарь комитета по транспорту: «В Красногвардейском районе окажется два участка трамвайной сети, которые будут эксплуатироваться совместно. С одной стороны, на них будут ездить трамваи транспортно-концессионной компании. И по этим же участкам будут работать трамваи „Горэлектротранса“».

      Закупка и эксплуатация трамваев с длиной вагона больше 30 метров оценивается в 30 миллиардов рублей. По проекту планируется в год по району перевозить чуть больше 30 миллионов человек. А по окончании концессионного соглашения, то есть через 30 лет, трамвай переходит в руки Смольного. Только до этого еще нужно его запустить. И подрядчик теперь думает, как бы успеть всё закончить к 30 октября.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru