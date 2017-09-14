Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
15 сентября, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.09, 19:08
    Меркель вспомнила про дизельный скандал на открытии автосалона во Франкфурте. автомобили, выставки и музеи, Меркель, ФРГ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМеркель вспомнила про дизельный скандал на открытии автосалона во Франкфурте

    Меркель вспомнила про дизельный скандал на открытии автосалона во Франкфурте

    комментировать
    Меркель вспомнила про дизельный скандал на открытии автосалона во Франкфурте

    Меркель вспомнила про дизельный скандал на открытии автосалона во Франкфурте

    Меркель вспомнила про дизельный скандал на открытии автосалона во Франкфурте

      Ангела Меркель сегодня открыла одну из самых масштабных автомобильных выставок в мире — франкфуртский автосалон.

      Выступая с речью, канцлер вспомнила главный скандал последних лет, связанный с немецким автопромом. Американские власти уличили концерн Volkswagen в установке в дизельные машины специального программного обеспечения, которое занижало показатели выброса вредных веществ. По словам Меркель, немецкой индустрии потребуется приложить усилия, чтобы вернуть утраченное доверие.

      Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Автомобильная промышленность должна сделать все возможное, чтобы отвоевать себе былой авторитет и доверие. Это в интересах как самих компаний, так и всей экономики Германии».

      Выставка будет открыта до 24 сентября, в ней в этом году участвует почти 1000 компаний.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru