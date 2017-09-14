Меркель вспомнила про дизельный скандал на открытии автосалона во Франкфурте

Ангела Меркель сегодня открыла одну из самых масштабных автомобильных выставок в мире — франкфуртский автосалон.
Выступая с речью, канцлер вспомнила главный скандал последних лет, связанный с немецким автопромом. Американские власти уличили концерн Volkswagen в установке в дизельные машины специального программного обеспечения, которое занижало показатели выброса вредных веществ. По словам Меркель, немецкой индустрии потребуется приложить усилия, чтобы вернуть утраченное доверие.
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Автомобильная промышленность должна сделать все возможное, чтобы отвоевать себе былой авторитет и доверие. Это в интересах как самих компаний, так и всей экономики Германии».
Выставка будет открыта до 24 сентября, в ней в этом году участвует почти 1000 компаний.
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Автомобильная промышленность должна сделать все возможное, чтобы отвоевать себе былой авторитет и доверие. Это в интересах как самих компаний, так и всей экономики Германии».
Выставка будет открыта до 24 сентября, в ней в этом году участвует почти 1000 компаний.
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