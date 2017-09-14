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  • 14.09, 19:08
    Жители Флориды в отчаянии разбирают уничтоженное «Ирмой» имущество. наводнения, стихийные бедствия, США, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖители Флориды в отчаянии разбирают уничтоженное «Ирмой» имущество

    Жители Флориды в отчаянии разбирают уничтоженное «Ирмой» имущество

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    Жители Флориды в отчаянии разбирают уничтоженное «Ирмой» имущество

    Жители Флориды в отчаянии разбирают уничтоженное «Ирмой» имущество

    Жители Флориды в отчаянии разбирают уничтоженное «Ирмой» имущество

      В США продолжает расти число жертв урагана «Ирма». Удара стихии ждали, ежечасно отслеживая направление, но полностью подготовиться так и не смогли.

      Город Джексонвилл в штате Флорида «Ирма» зацепила лишь краем, зато наводнение, пришедшее сюда с ураганом, побило все местные рекорды. Вода прибывала так быстро, что на запоздавший приказ об эвакуации уже мало кто успел среагировать.

      Все, что оказалось в соленой воде ниже ватерлинии, теперь приходится выбрасывать. Горы пришедших в негодность вещей здесь у каждого дома и заведения. Владельцы уничтоженных ресторанов, не оформивших страховку, в отчаянии.

      А для восьми стариков из дома престарелых в городе под названием Голливуд «Ирма» обернулась настоящим кошмаром. На третий день после урагана без света и кондиционеров при 30-градусной жаре в душных комнатах у стариков просто не выдержало сердце. Когда их пришли проведать, пятеро были мертвы, трое скончались в больнице.

      Самое страшное, что произошло это в штате, буквально наводненном спасателями и волонтерами, когда «Ирма» давно ушла. Власти штата начали расследование, чтобы выяснить, как вышло, что в здании не было электрогенератора, и почему никто не обратил внимания на звонки умирающих стариков в службы спасения.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Веселовского.

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