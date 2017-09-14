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  • 14.09, 17:37

    МЧС подтвердило гибель одного горняка при обрушении в шахте в Коми

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    • Фото: РИА Новости
    МЧС подтвердило гибель одного горняка при обрушении в шахте в Коми

    МЧС подтвердило гибель одного горняка при обрушении в шахте в Коми

    МЧС подтвердило гибель одного горняка при обрушении в шахте в Коми
  • Фото: РИА Новости

    • В МЧС подтвердили информацию о том, что при обвале на нефтешахте «Яреганефть» погиб один человек.

    В ведомстве уточнили, что при обвале в выработке погиб проходчик. Он попал под завал, передает ТАСС.

    МЧС по Республике Коми: «При работах произошел обвал породы, погиб проходчик».

    смотретьОбвал на нефтешахте в Коми: под землей — более 100 человек
    Обвал на нефтешахте в Коми: под землей — более 100 человек
    В момент ЧП под землей находились 109 человек. На аварийном участке, где случилось обрушение, работали шестеро горняков. После обвала эвакуировать людей из-под земли не стали, шахта продолжила работать в обычном режиме — горняки не были заблокированы.

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